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5 de mayo 2026 - 16:11

Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 5 de mayo

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue mercados finanzas inversiones
Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 5 de mayo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396 para la venta.

Informate más

Cotización del dólar cripto hoy, martes 5 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.485,14, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 5 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.472, según Binance.

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