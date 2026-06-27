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27 de junio 2026 - 15:20

Se definen los últimos clasificados a 16vos del Mundial 2026 EN VIVO

La Selección irá de arranque sin su capitán y emblema.

La Selección irá de arranque sin su capitán y emblema.

Por @seleccionargentina

Este sábado se lleva adelante la última jornada de la fase de grupos. Así, se definirán los grupos L, K y J.

La fase de grupos del Mundial 2026 empieza a quedar atrás. Este sábado, la grilla marca un total de 6 partidos que definirán los grupos J, K y L, además de dejar confirmados los 16avos de final.

En detalle, la Selección argentina jugará su tercer enfrentamiento ante Jordania, aunque el resultado no modificará su rival en los 16vos. Es que el tan peleado grupo H se definió el pasado viernes: Uruguay no consiguió la épica y perdió contra España, mientras Cabo Verde empato contra Arabia Saudita y se ubicó como el rival de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Así, Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 se jugarán el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 en Miami.

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El brujo que dijo haber "embrujado" a Harry Kane ahora anticipó que Cabo Verde eliminará a la Selección argentina

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Nana Kwaku Bonsam, el brujo de Ghana.

Nana Kwaku Bonsam, el brujo de Ghana.

El Mundial 2026 no solo deja goles, sorpresas y grandes figuras dentro de la cancha. También hay espacio para historias insólitas, como la de Nana Kwaku Bonsam, un brujo de Ghana que volvió a captar la atención tras asegurar que Cabo Verde eliminará a la Selección argentina en los 16avos de final.

Bonsam se hizo conocido durante el torneo luego de afirmar que había realizado "trabajos de magia" para perjudicar a Harry Kane y, anteriormente, también aseguró haber actuado contra Cristiano Ronaldo. Sus declaraciones generaron repercusión en redes sociales y lo convirtieron en un personaje seguido durante la Copa del Mundo.

Antes del partido entre Ghana e Inglaterra, el brujo había sido categórico: "Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz antes, así que sé qué trabajo necesito hacer para detenerlo". En aquel encuentro, el capitán inglés no pudo convertir y desperdició una de las ocasiones más claras sobre el final del partido, cuando definió por encima del travesaño.

Con esa exposición, Bonsam volvió a aparecer en las últimas horas con un mensaje dirigido a la Selección argentina. A través de su cuenta en la red social X, publicó una predicción sobre el cruce de 16avos de final que disputarán los dirigidos por Lionel Scaloni frente a Cabo Verde el próximo viernes a las 19, en Miami.

"Cabo Verde eliminará a Argentina en la eliminatoria de dieciseisavos de final", escribió el brujo ghanés.

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Diego Lugano destrozó a Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay: "Nunca entendió dónde estaba"

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Tras la eliminación, Lugano hizo responsable a Marcelo Bielsa.

Tras la eliminación, Lugano hizo responsable a Marcelo Bielsa.

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 desató una fuerte reacción de Diego Lugano, quien cargó con dureza contra Marcelo Bielsa luego de la derrota por 1 a 0 ante España que selló la despedida de la "Celeste" en la fase de grupos.

“La decepción, ¿no? La tristeza que siento también. También por los jugadores, porque dejaron todo, pero no tuvieron la oportunidad de repente de pelear de igual a igual con otras selecciones, porque bueno, no tuvieron, creo yo, ni un entrenador, un entrenador que los guiara por buen camino. Cambios inentendibles, tácticas inentendibles. Creo que Bielsa nunca entendió dónde estaba. Los jugadores nunca entendieron a Bielsa", sentenció.

El conjunto "charrúa" llegaba a la última fecha con la obligación de sumar al menos un empate frente a la "Furia Roja" para mantener sus chances de clasificación. Sin embargo, la caída lo dejó sin posibilidades de avanzar y permitió que Cabo Verde se quedara con el segundo puesto del Grupo H en su primera participación mundialista, clasificación que además lo emparejó con la Selección argentina en los 16avos de final.

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Cuándo podrían cruzarse la Selección Argentina y España

Argentina España Messi Lamine Yamal
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente enfrentará al segundo del Grupo J que saldrá entre Argelia y Austria.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente enfrentará al segundo del Grupo J que saldrá entre Argelia y Austria.

España hizo valer su favoritismo y cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria por 1-0 sobre Uruguay, resultado que le permitió finalizar en lo más alto del Grupo H y asegurar su clasificación a los 16avos de final.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente enfrentará en la próxima instancia al segundo del Grupo J, un lugar que este sábado definirán Austria y Argelia.

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Mehdi Taremi explotó contra la FIFA tras el empate con Egipto: "Han hecho todo lo posible para eliminarnos"

Taremi
Taremi remarcó la

Taremi remarcó la "desventaja" que arrastra Irán por culpa del conflicto con EEUU.

Mehdi Taremi lanzó una dura crítica contra la FIFA y la organización del Mundial 2026 luego del empate 1-1 entre Irán y Egipto. El capitán iraní denunció que su selección disputa el torneo en condiciones de desventaja por los inconvenientes migratorios que enfrenta desde el inicio de la competencia y afirmó que el equipo siente que "los quieren afuera".

Leé la nota completa

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Deschamps volvió a la concentración de Francia tras el fallecimiento de su madre

Didier Deschamps.
Didier Deschamps, de regreso en el Mundial.

Didier Deschamps, de regreso en el Mundial.

Didier Deschamps regresó este sábado al centro de entrenamiento de la selección de Francia en Boston, Estados Unidos, luego de viajar a su país para asistir al funeral de su madre, fallecida días atrás. El entrenador había abandonado la concentración el martes para acompañar a su familia y participar de las exequias, que se realizaron el viernes en Francia.

Tras su regreso, Deschamps retomó de inmediato sus funciones y, en principio, quedó al frente de la práctica del seleccionado francés en el campus de la Universidad de Bentley. Su vuelta se produjo apenas un día después de la contundente victoria de Francia por 4-1 sobre Noruega, resultado que le aseguró el primer puesto del Grupo I del Mundial 2026 y la clasificación a la siguiente fase del torneo.

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El probable XI de Argentina para enfrentar a Jordania

(4-3-1-2): Dibu Martínez; Gonzalo Montiel o Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi o Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Gio Lo Celso; Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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Quién es István Kovács, el árbitro que fue suspendido por la UEFA que dirigirá Argentina vs. Jordania

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István Kovács, el experimentado árbitro rumano que fue suspendido por la UEFA.

István Kovács, el experimentado árbitro rumano que fue suspendido por la UEFA.

La FIFA confirmó que el rumano István Kovács será el árbitro del partido entre Argentina y Jordania, que se disputará este sábado a las 23.00 en el Dallas Stadium y marcará el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Con una amplia trayectoria en el fútbol europeo, el juez de 41 años llega con el respaldo de haber dirigido finales continentales, aunque este año también protagonizó una polémica que le costó una suspensión por parte de la UEFA.

Nacido en la ciudad rumana de Carei, Kovács desarrolla habitualmente su carrera en la Superliga de su país, donde ya arbitró 383 partidos, en los que mostró 1.739 tarjetas amarillas y 55 rojas.

En el plano internacional acumula 37 encuentros de Champions League, entre ellos la final de 2025 entre Paris Saint-Germain e Inter. También estuvo al frente de la primera final de la historia de la Conference League, que enfrentó a Roma y Feyenoord, y de la final de la Europa League 2023/24, en la que Atalanta goleó a Bayer Leverkusen.

Pese a su prestigio, Kovács quedó envuelto en una fuerte controversia durante la última edición de la Champions League. Fue el árbitro del triunfo 2-0 de Atlético de Madrid sobre Barcelona por la ida de los cuartos de final, un partido que generó duras críticas del conjunto catalán.

Las principales quejas estuvieron centradas en dos decisiones: una mano de Marc Pubill dentro del área que ni el árbitro ni el VAR consideraron penal, y la expulsión de Pau Cubarsí, quien inicialmente había sido amonestado, pero terminó viendo la tarjeta roja tras la revisión de la jugada.

La polémica derivó en que la UEFA lo apartara de las designaciones para las instancias decisivas del torneo.

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El enojo de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó imágenes que reflejaron el malestar de Marcelo Bielsa. El entrenador argentino protagonizó un incómodo momento durante las entrevistas posteriores al partido, cuando, visiblemente molesto, lanzó un grito que rápidamente se volvió viral.

Marcelo Bielsa enojado

Bielsa, desencajado tras la eliminación en grupos.

Por protocolo, Bielsa debía brindar declaraciones a la transmisión oficial. Mientras esperaba en el lugar asignado el inicio de la entrevista, la demora terminó por colmar su paciencia y exclamó: "¡Daaaale de una vez!".

Ya frente al micrófono, el técnico mantuvo el mismo tono. Respondió de manera escueta y evitó profundizar en varias consultas. Una de las situaciones más llamativas se dio cuando la cronista le preguntó qué había conversado con Fernando Muslera al reemplazarlo durante el entretiempo. La respuesta fue tajante: "Nada".

Instantes después, Bielsa aclaró que la salida del experimentado arquero no fue una decisión exclusivamente técnica, sino que el propio Muslera había solicitado el cambio luego del error que derivó en el gol de España, en el partido que selló la eliminación de la Celeste.

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Egipto empató con Irán, avanzó a 16avos y podría cruzarse con la Selección en octavos

Salah Egipto Mundial 2026
De la mano de Salah, Egipto avanzó a la siguiente ronda.

De la mano de Salah, Egipto avanzó a la siguiente ronda.

Egipto igualó 1 a 1 frente a Irán en un entretenido partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026 y selló su clasificación a los 16avos de final. El conjunto africano terminó segundo en la zona con cinco puntos, los mismos que Bélgica, aunque quedó por detrás por diferencia de gol.

El equipo egipcio estuvo cerca de quedarse sin la clasificación sobre el final, cuando Irán convirtió el que hubiera sido el 2 a 1, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego milimétrico tras la revisión del VAR.

Irán, en tanto, finalizó tercero en el grupo y, aunque todavía espera la confirmación oficial, quedó bien perfilado para avanzar como uno de los mejores terceros y también meterse en la fase eliminatoria.

Con este resultado, Egipto avanzó a los 16avos de final y, dependiendo de cómo se complete el cuadro del torneo, podría convertirse en un potencial rival de la Selección argentina en los octavos de final.

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Quién juega hoy en el Mundial 2026: Argentina va con suplentes, Croacia busca cerrar fuerte y Portugal-Colombia definen el primer puesto

Los partidos de hoy en la Copa Mundial 2026 van a definir los grupos J,K y L, por lo que se conocerán a más selecciones que avanzarán a la siguiente ronda.

Cuenta de X: @Argentina
Argentina busca cerrar su grupo invicto.

Argentina busca cerrar su grupo invicto.

  • 18:00 Panamá vs. Inglaterra - Fecha 3 del Grupo L - TyC Sports, DSports, TV Pública y Paramount+
  • 18:00 Croacia vs. Ghana - Fecha 3 del Grupo L - DSports+, Canal 110 de Flow y Paramount+
  • 20.30: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Fecha 3 del Grupo K - TyC Sports, DSports+ y Paramount+
  • 20.30: Colombia vs. Portugal - Fecha 3 del Grupo K - DSports 2, Canal 110 de Flow y Paramount+
  • 23:00 Jordania vs. Argentina - Fecha 3 del Grupo J - Telefé, TyC Sports, Disney+ Premium, DSports, TV Pública y Paramount+
  • 23:00 Argelia vs. Austria - Fecha 3 del Grupo J - DSports+, Canal 110 de Flow y Paramount+

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Mundial 2026: todas las selecciones que ya clasificaron a los 16avos

El Mundial 2026 empieza a definir a sus primeros clasificados a los 16vos de final. Con la segunda fecha de la fase de grupos en marcha, varias selecciones ya lograron asegurar su lugar en la próxima ronda y otras quedaron muy cerca de conseguirlo.

Las última en sumarse a la lista fueron Francia y Noruega, del Grupo I, que vencieron este lunes a Irak y Senegal respectivamente.

Copa del Mundo FIFA

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