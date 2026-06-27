Se definen los últimos clasificados a 16vos del Mundial 2026 EN VIVO

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El brujo que dijo haber "embrujado" a Harry Kane ahora anticipó que Cabo Verde eliminará a la Selección argentina

image Nana Kwaku Bonsam, el brujo de Ghana.

El Mundial 2026 no solo deja goles, sorpresas y grandes figuras dentro de la cancha. También hay espacio para historias insólitas, como la de Nana Kwaku Bonsam, un brujo de Ghana que volvió a captar la atención tras asegurar que Cabo Verde eliminará a la Selección argentina en los 16avos de final.

Bonsam se hizo conocido durante el torneo luego de afirmar que había realizado "trabajos de magia" para perjudicar a Harry Kane y, anteriormente, también aseguró haber actuado contra Cristiano Ronaldo. Sus declaraciones generaron repercusión en redes sociales y lo convirtieron en un personaje seguido durante la Copa del Mundo.

Antes del partido entre Ghana e Inglaterra, el brujo había sido categórico: "Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz antes, así que sé qué trabajo necesito hacer para detenerlo". En aquel encuentro, el capitán inglés no pudo convertir y desperdició una de las ocasiones más claras sobre el final del partido, cuando definió por encima del travesaño.

Con esa exposición, Bonsam volvió a aparecer en las últimas horas con un mensaje dirigido a la Selección argentina. A través de su cuenta en la red social X, publicó una predicción sobre el cruce de 16avos de final que disputarán los dirigidos por Lionel Scaloni frente a Cabo Verde el próximo viernes a las 19, en Miami.

"Cabo Verde eliminará a Argentina en la eliminatoria de dieciseisavos de final", escribió el brujo ghanés.