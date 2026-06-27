El Financial Times asegura que Javier Milei facilitaría la venta de pasaportes argentinos por u$s500.000

Los programas de "ciudadanía por inversión" están prohibidos en la Unión Europea, pero se implementa en Dominica y Santa Lucía.

Dinero por ciudadanía: es la política que el Financial Times sostiene que se aplicaría en nuestro país.

El prestigioso medio económico Financial Times volvió a posar su atención en l a Argentina . Como espacio de debate e innovación, Javier Milei es incluso un asiduo columnista del periódico, que se hizo eco de una posible medida del gobierno libertario: lanzar la posibilidad de obtener el pasaporte argentino para extranjeros a cambio de dinero.

En un artículo publicado este sábado, y citando "dos personas familiarizadas con la situación", el medio británico asegura que en Casa Rosada se evalúa la implementación del "Pasaporte Dorado" , que otorgaría a cualquier ciudadano extranjero el pasaporte argentino a cambio de " una donación no reembolsable de aproximadamente 500.000 dólares o la compra de alrededor de un millón de dólares en bonos soberanos de cupón cero".

La medida, que no implicaría necesariamente residencia en nuestro país para limitar la carga fiscal sobre los adherentes, pretendería captar inversiones que "contribuyan al pago de decenas de miles de millones de dólares de la deuda que Argentina enfrenta en los próximos años". El Financial Times reconoce que el Ministerio de Economía no le confirmó la implementación del programa.

¿Por qué elegirían tener la ciudadanía de nuestro país? La especulación de los consultores citados por el medio británico que es el pasaporte argentino " atraería a estadounidenses y europeos preocupados por la polarización política, los debates sobre la política fiscal local y la posibilidad de una guerra con Rusia ".

Pasaporte Dorado Nota Financial Times

Pasaporte Dorado en la Argentina: otras experiencias similares

De aplicarse, sería otra de las medidas de flexibilización de condiciones soberanas para la captación de divisas implementadas por el Gobierno de Javier Milei, como son los proyectos de Súper RIGI y la reforma de la ley de Tierras (presente en la propuesta de "inviolabilidad de propiedad privada"). En este caso, el Financial Times asegura que el magnate tecnológico Peter Thiel, que adquirió este año una vivienda en la ciudad de Buenos Aires y mantuvo reuniones en Casa Rosada, es “un gran embajador del programa de ciudadanía por inversión incluso antes de su lanzamiento”.

Hasta el momento, se conoció que Donald Trump lanzó permisos de residencia acelerados por u$s1 millón, aunque el medio británcio planteó que "ha recibido pocas solicitudes". Desde abril de este año, Paraguay habilitó la posibilidad de conceder residencia a inversores desde u$s70.000.

En este marco, la Unión Europea prohibió los programas de "ciudadanía por inversión", considerando que facilita la corrupción y abre riesgos a vulnerar la transparencia. Incluso avanzó con sanciones contra Dominica y Santa Lucía, que implementaron estas medidas en sus naciones.