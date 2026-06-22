16avos del Mundial 2026: todos los cruces, mejores terceros, el fixture completo y cuándo se juega cada partido

La Copa Mundial de la FIFA estrena un sistema ampliado con 48 selecciones. Ocho de los 12 terceros avanzarán de ronda. Conocé todos los detalles del sistema de clasificación y cómo será el fixture de los 16avos.

El Mundial 2026 entró en etapas decisivas con respecto a la definición de la fase de grupos, y la expectativa no solo se centra en los partidos, sino en las calculadoras.

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Por primera vez en la historia de la competencia, la fase de grupos no desembocará en los octavos de final, sino en una instancia previa totalmente nueva: los dieciseisavos de final.

La ampliación a 48 seleccionados participantes reconfiguró por completo el cuadro de eliminación directa. Ahora, la cantidad de equipos que superarán la primera etapa se estiró a 32, abriendo el abanico de posibilidades y extendiendo el dramatismo hasta el último minuto de la fase de grupos.

Las únicas selecciones clasificadas hasta el momento son Alemania, Estados Unidos y México ; quienes ganaron todos los partidos jugados hasta el momento.

El sistema de clasificación: ¿Quiénes entran al cuadro?

Para ganarse un lugar en la llave final (que se disputará del 28 de junio al 3 de julio) se divide en dos vías bien claras:

Los clasificados directos: Los equipos que terminen en el primer y segundo puesto de cada uno de los 12 grupos del torneo (un total de 24 selecciones).

Los mejores terceros: Las ocho mejores selecciones que finalicen en el tercer lugar de sus respectivas zonas. Para definir estos últimos cupos, la FIFA confeccionará una tabla general de terceros basada en puntos, diferencia de gol, goles a favor y, de persistir la igualdad, Fair Play o sorteo.

Los criterios de desempate serán los siguientes:

Puntos obtenidos

Diferencia de gol

Goles convertidos

Fair Play

Ranking FIFA

Así son los cruces de los 16vos de final del Mundial 2026

2° Grupo A vs. 2° Grupo B — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).

Alemania (1° Grupo E) vs. 3° Grupo A/B/C/D/F — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).

1° Grupo F vs. 2° Grupo C — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).

1° Grupo C vs. 2° Grupo F — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston).

1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).

2° Grupo E vs. 2° Grupo I — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).

México (1° Grupo A) vs. 3° Grupo C/E/F/H/I — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).

Las posibilidades del rival que le podría tocar a cada líder de grupo en los 16avos de final del Mundial 2026

Los ganadores de los grupos A, B, D, E, G, I, K y L son los únicos que dependen de la clasificación de los mejores terceros para conocer a su rival.

Grupo A

México aseguró el primer puesto

3° Grupo C: 97 escenarios (19,6%)

3° Grupo E: 182 escenarios (36,77%)

3° Grupo F: 3 escenarios (0,61%)

3° Grupo H: 194 escenarios (39,19%)

3° Grupo I: 19 escenarios (3,84%)

Grupo B

3° Grupo E: 26 escenarios (5,25%)

3° Grupo F: 5 escenarios (1,01%)

3° Grupo G: 260 escenarios (52,53%)

3° Grupo I: 14 escenarios (2,83%)

3° Grupo J: 190 escenarios (38,38%)

Grupo D

3° Grupo B: 329 escenarios (66,46%)

3° Grupo E: 39 escenarios (7,88%)

3° Grupo F: 11 escenarios (2,22%)

3° Grupo I: 52 escenarios (10,51%)

3° Grupo J: 64 escenarios (12,93%)

Grupo E

3° Grupo A: 16 escenarios (3,23%)

3° Grupo B: 1 escenario (0,2%)

3° Grupo C: 231 escenarios (46,67%)

3° Grupo D: 212 escenarios (42,83%)

3° Grupo F: 35 escenarios (7,07%)

Grupo G

3° Grupo A: 314 escenarios (63,43%)

3° Grupo E: 6 escenarios (1,21%)

3° Grupo H: 85 escenarios (17,17%)

3° Grupo I: 41 escenarios (8,28%)

3° Grupo J: 49 escenarios (9,9%)

Grupo I

3° Grupo C: 2 escenarios (0,4%)

3° Grupo D: 99 escenarios (20%)

3° Grupo F: 276 escenarios (55,76%)

3° Grupo G: 70 escenarios (14,14%)

3° Grupo H: 48 escenarios (9,7%)

Grupo K

3° Grupo D: 19 escenarios (3,84%)

3° Grupo E: 48 escenarios (9,7%)

3° Grupo I: 91 escenarios (18,38%)

3° Grupo J: 7 escenarios (1,41%)

3° Grupo L: 330 escenarios (66,67%)

Grupo L