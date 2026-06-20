Mundial 2026: todas las selecciones que ya clasificaron a los 16vos

La segunda fecha empezó a definir el mapa de la próxima ronda, con varios equipos que ya aseguraron su lugar y otros que quedaron muy cerca.

Alemania se clasificó a los 16vos de final del Mundial 2026 tras vencer a Costa de Marfil.

El Mundial 2026 empieza a definir a sus primeros clasificados a los 16vos de final. Con la segunda fecha de la fase de grupos en marcha, varias selecciones ya lograron asegurar su lugar en la próxima ronda y otras quedaron muy cerca de conseguirlo.

La última en sumarse a la lista fue Alemania , que protagonizó una remontada agónica ante Costa de Marfil en Toronto. La tetracampeona perdía por el gol de Franck Kessié , pero reaccionó en el segundo tiempo y ganó 2-1 gracias a un doblete de Deniz Undav , que ingresó desde el banco y terminó siendo decisivo.

Con ese resultado, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann llegó a los seis puntos en el Grupo E y se aseguró su clasificación a los 16vos. Alemania ya había goleado 7-1 a Curazao en su debut y, con el triunfo ante Costa de Marfil, quedó en una posición inalcanzable para quedar fuera de la próxima instancia.

Hasta el momento, las selecciones que ya tienen asegurado su lugar en la próxima ronda son:

El conjunto mexicano fue uno de los primeros equipos en sellar su clasificación en el Mundial 2026. En el debut, venció 2-0 a Sudáfrica y arrancó con autoridad su camino en el Grupo A, apoyado en la solidez defensiva y en la eficacia para golpear en los momentos clave.

En la segunda fecha, México volvió a responder y derrotó 1-0 a Corea del Sur, un rival directo en la pelea por los primeros puestos. Con esos dos triunfos, llegó a seis puntos y se aseguró un lugar en los 16vos de final, además de terminar como líder de su zona.

Estados Unidos

Freeman - EEUU Alexander Freeman, el goleador de la tarde estadounidense FIFA

El seleccionado local también aseguró la clasificación a los 16vos de final y el primer puesto del Grupo D. En su debut goleó 4-1 a Paraguay y luego superó 2-0 a Australia, dos resultados que le permitieron llegar a los seis puntos y quedar en lo más alto de la zona.

Aunque todavía debe disputar la última fecha ante Turquía, Estados Unidos ya no puede perder el liderazgo del grupo. Paraguay y Australia son los únicos que podrían alcanzarlo en puntos, pero ambos perdieron ante el equipo norteamericano, por lo que el desempate directo lo favorece.

Alemania

alemania

Alemania se sumó a la lista de clasificados después de una victoria trabajada y agónica ante Costa de Marfil. La tetracampeona había comenzado el Mundial con una goleada 7-1 sobre Curazao, un resultado que le dio una diferencia de gol amplia y la dejó muy bien posicionada desde el arranque.

En su segundo partido, el equipo de Julian Nagelsmann tuvo que sufrir más de lo esperado. Costa de Marfil se puso en ventaja con un gol de Franck Kessié y llegó a complicar a los europeos durante buena parte del encuentro. Sin embargo, los cambios modificaron el desarrollo: Deniz Undav entró desde el banco, marcó dos goles y le dio a Alemania un triunfo 2-1 que aseguró su clasificación a los 16vos de final.

Cómo sigue la definición de la fase de grupos

Con el nuevo formato del Mundial 2026, la fase inicial cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos. A los 16vos de final avanzan los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, por lo que la pelea por la clasificación se mantendrá abierta hasta la última fecha en varios grupos.

En las próximas jornadas podrían sumarse nuevos clasificados, ya que hay selecciones que quedaron muy bien perfiladas tras sus primeros partidos, aunque todavía no tienen asegurado matemáticamente su lugar en la siguiente ronda.