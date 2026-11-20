Pese al buen debut de Anthropic se hunden las acciones ligadas a la IA y arrastran a los mercados globales.

Las bolsas del mundo profundizan las caídas y Wall Street está en vilo.

Las bolsas del mundo se hunden este viernes en medio del desplome de las acciones ligadas a la inteligencia artificial , que se concretó a pesar del exitoso debut en bolsa de Anthropic . Los mercados asiáticos coronan su peor semana en seis años y los futuros del índice tecnológico Nasdaq anticipan otra rueda en rojo luego de las fuertes pérdidas de este jueves.

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Las bolsas asiáticas se desploman, encaminándose hacia su peor semana desde 2020, después de que el debut de Anthropic no lograra restablecer la confianza de los inversores en el sector de la IA, mientras que el dólar prolongó su repunte gracias ‌a los flujos hacia activos refugio.

El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico , que no incluye Japón, perdía 3,3%, su mayor caída en un solo día en casi cuatro meses. El índice ya cayó 8,5% esta semana, su peor resultado desde marzo de 2020, cuando el COVID-19 se extendía por todo el mundo .

El Nikkei japonés se desplomó 5,1% y registró una caída semanal del 7,7%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur perdió 5,2% y cerró la semana con un descenso del 8%. Las acciones de Taiwán bajaron 6,2% el viernes y 17,5% en la semana, su mayor caída semanal desde 1990.

Los movimientos en Asia se produjeron tras las pérdidas de más del 2% registradas ‌el jueves por el S&P 500 y el Nasdaq Composite, después de que Anthropic, la primera empresa de IA de vanguardia que cotiza en bolsa, viera cómo sus acciones se disparaban en un debut histórico, aunque la euforia no logró impulsar al resto de valores.

"La aversión al riesgo se intensificó a medida que los inversionistas continuaban deshaciendo posiciones masivas y reevaluando el contexto macroeconómico general tras la salida a bolsa de Anthropic, que batió todos los récords", dijo Preston Pagli, analista de mercados de Citi.

En Europa, también predominan los rojos. El índice Euro Stoxx 50 se hunde 1,9%. El DAX alemán pierde 1,7%; el IBEX español, 1,1%; el CAC francés, 1,3%; y el FTSE 100 inglés, 0,5%.

Wall Street no levanta cabeza

Mientras tanto, los futuros de Wall Street auguran otra tensa rueda para este viernes. En el premarket, el Nasdaq baja otro 1,4% luego de desplome del jueves de las acciones tecnológicas a pesar del debut récord de Anthropic.

Entretanto, los futuros del S&P 500 caen 0,5% y los del Dow Jones se mantienen estables.