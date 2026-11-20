El gobernador firmó el decreto para votar en la primera mitad del año. Así, se despega de los comicios presidenciales para alejarse de la discusión nacional y de eventuales ruidos económicos.

Chubut irá a las urnas el 21 de marzo de 2027 para elegir gobernador, vice y renovar las bancas de la Legislatura provincial. La decisión fue formalizada mediante un decreto de Ignacio Torres , que buscará renovar su mandato por otros cuatro años. El mandatario se inclinó por despegar los comicios de las presidenciales con el fin de discutir en campaña el futuro de la provincia.

El distrito patagónica definió este viernes su calendario para los comicios del año próximo. T orres optó por elegir el primer trimestre como período de campaña y elección , alejándose del cronograma establecido para las presidenciales, que se llevarán a cabo el domingo 24 de octubre, y de eventuales ruidos económicos.

“El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes” , afirmó Torres.

El gobernador había deslizado la posibilidad de coordinar un esquema electoral tripartito con las provincias de Río Negro y Neuquén. Incluso en declaraciones públicas había dejado entrever que agosto podía ser la fecha probable.

Sin embargo, la estrategia quedó trunca luego de que Rolando Figueroa decidiera convocar a elecciones en Neuquén para el próximo 14 de febrero, lejos del ruido de los comicios nacionales en los que se definirá el futuro de Javier Milei.

Cuándo vota Chubut en las elecciones provinciales para gobernador y qué tipo de boleta usará

Así las cosas, Torres optó por fijar su propio cronograma electoral. La provincia de Chubut tendrá su jornada democrática el 21 de marzo, según se detalla en el texto firmado por el gobernador.

En las elecciones, el gobernador del PRO buscará ratificar el rumbo de su gestión accediendo a un segundo mandato. Pero, además, los ciudadanos tendrán la oportunidad de votar por la renovación de las 27 bancas de la Legislatura.

En marzo, la provincia también implementará los cambios introducidos por la reforma política aprobada en noviembre de 2024. Entre las principales novedades figura la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Además entrará en vigencia Ficha Limpia, que establece restricciones para candidatos condenados por delitos dolosos.

Algunos municipios también celebrarán sus elecciones el mismo día para elegir intendentes y concejales, de acuerdo con las disposiciones de sus respectivos regímenes electorales.

La Libertad Avanza y el peronismo, con dudas sobre las candidaturas y la estrategia en Chubut

El gobernador anticipó que buscará la reelección en marzo. La pelea por la silla provincial podría darla a través del sello de Despierta Chubut, una coalición que reúne al PRO, la Unión Cívica Radical, partidos provinciales y libertarios excomulgados.

La incógnita principal pasa por la posición que adoptará La Libertad Avanza (LLA). El diputado nacional César Treffinger manifestó públicamente su intención de competir por la gobernación, pero su postulación habría perdido respaldo al interior de su espacio.

Del otro lado, el peronismo chubutense se encamina a cerrar el año con las dudas sobre quién encabezará la lista para competir contra Torres. A la falta de una conducción electoral se le suma la ausencia de una estrategia común para disputar el poder provincial.

Juan Pablo Luque, diputado nacional y exintendente de Comodoro Rivadavia, es el principal referente opositor. Como antecedente registra una derrota contra el gobernador en 2023 que puso fin al dominio peronista de unas dos décadas en la provincia.

En el PJ también aparece otro dirigente con aspiraciones a disputar una candidatura a gobernador. Se trata de Dante Bowen, intendente de Dolavon, quien descartó la posibilidad de desistir en la carrera y relegar su candidatura en pos de un acuerdo. “Soy candidato a gobernador o me voy a mi casa”, resumió durante una entrevista.