Jubilados de IPS: cuál es el calendario de pagos de abril 2026 + Seguir en









El organismo previsional ya confirmó el cronograma para la liquidación de los haberes correspondientes al cuarto mes del año.

Se acerca el calendario de pagos del mes de abril para los beneficiarios de Buenos Aires. Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el organismo encargado de administrar las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del ámbito público de la provincia de Buenos Aires. Mes a mes, miles de beneficiarios esperan la confirmación de las fechas de cobro para organizar su economía.

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En un contexto donde los ingresos fijos cumplen un rol clave, conocer con anticipación el cronograma de pagos resulta fundamental para los jubilados y pensionados. El IPS suele ordenar los cobros según la terminación del DNI para garantizar un proceso más ágil.

En ese sentido, de cara a un nuevo mes, ya confirmaron la agenda correspondiente a abril de 2026, una información muy esperada por los beneficiarios del sistema previsional de la provincia.

Jubilados IPS Conocé el cronograma de pagos del IPS para el mes de abril. Imagen: Freepik Calendario de pagos IPS: abril 2026 El cronograma de pagos del IPS para abril 2026 se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI de los beneficiarios. El día miércoles 29 de abril cobrarán los jubilados y pensionados cuyos documentos finalizan en 0, 1, 2 y 3. En esa misma jornada también se abonará el total de las pensiones no contributivas.

En tanto, el jueves 30 de abril será el turno de aquellos que cuentan con la terminación en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, completando así el calendario de pagos del mes. Por otro lado, se informó que la fecha límite para el cobro por ventanilla será el 26 de mayo de 2026, por lo que quienes no perciban sus haberes en los días asignados tendrán ese plazo disponible.

Jubilados IPS Toda la información necesaria para obtener una jubilación en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Imagen: Freepik Cómo tramitar la jubilación en IPS Para iniciar el trámite jubilatorio en el IPS, el primer paso es reunir toda la documentación necesaria, como el DNI, constancias de servicios trabajados y certificaciones laborales. Es importante verificar que los aportes estén correctamente registrados. Luego, se debe solicitar un turno a través de los canales oficiales del organismo. Este paso permite que el trámite se realice de manera ordenada y evita demoras innecesarias en la atención presencial. Una vez presentado el pedido, el IPS analiza la información aportada para determinar si la persona cumple con los requisitos necesarios para acceder a la jubilación. Este proceso puede incluir verificaciones adicionales sobre los años de servicio. Finalmente, si todo está en regla, se otorga el beneficio y se informa la fecha de inicio de cobro. A partir de ese momento, el nuevo jubilado pasa a integrar el calendario mensual de pagos del organismo.

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