Conmoción en París: murió la actriz Nadia Farès por un accidente en una pileta + Seguir en









La estrella del cine europeo e internacional fue encontrada inconsciente en un club deportivo de la capital francesa luego de sufrir un presunto episodio cardíaco mientras nadaba; la noticia fue confirmada por sus hijas.

A lo largo de su trayectoria, Nadia Farès combinó proyectos en el cine francés con producciones internacionales.

La actriz Nadia Farès falleció a los 57 años y estrella del cine francés luego de permanecer una semana en coma, tras haber sido encontrada inconsciente en la piscina de un exclusivo club deportivo en París. La mujer sufrió un desvanecimiento mientras nadaba, producto de un presunto episodio cardíaco. Testigos indicaron que, en medio de su rutina, soltó la tabla que utilizaba y desapareció bajo el agua.

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Farès fue rescatada y recibió maniobras de reanimación en el lugar antes de ser trasladada de urgencia al hospital Pitié-Salpêtrière. Si bien los médicos lograron estabilizarla inicialmente, quedó en coma inducido hasta que finalmente se produjo su fallecimiento. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque por el momento no se detectaron indicios de irregularidades.

Sus hijas, Cylia y Shana Chasman, comunicaron la noticia con un mensaje cargado de emoción: "Con una inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra madre. Francia pierde a una gran artista, pero para nosotras es, ante todo, la pérdida de nuestra mamá." En redes sociales, Cylia también compartió un homenaje en el que recordó una de sus últimas conversaciones: "Hablamos el sábado y me dijiste que no tenías miedo a la muerte. Yo te respondí que sí tenía miedo de perderte", escribió, y agradeció a su madre por cada recuerdo y por haber luchado con todas sus fuerzas por sus hijas.

Embed Una carrera que marcó el cine francés e internacional A lo largo de su trayectoria, Nadia Farès combinó proyectos en el cine francés con producciones internacionales. Uno de sus trabajos más recordados fue en Les Rivières pourpres (2000), dirigida por Mathieu Kassovitz, donde compartió pantalla con Jean Reno y Vincent Cassel.Su presencia y proyección mediática le valieron incluso el apodo de "la Cindy Crawford francesa".

Antes de ese éxito, ya había ganado notoriedad en los años 90 con títulos como Elles n'oublient jamais, y trabajó con reconocidos directores como Claude Lelouch y Alexandre Arcady. También participó en producciones internacionales como War, junto a Jason Statham y Jet Li, y en la película de terror Storm Warning.

En televisión, se destacó por su papel en la serie Marseille, donde actuó junto a Gérard Depardieu entre 2016 y 2018. La muerte de Farès generó una ola de condolencias en el mundo artístico francés, que despidió a una figura que supo transitar con igual solvencia el cine de autor, los grandes éxitos comerciales y las coproducciones internacionales a lo largo de más de tres décadas de carrera.

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