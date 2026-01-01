Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 1 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El billete paralelo cayó $10, luego de alcanzar el lunes un máximo en más de dos meses , tras acumular la semana pasada un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.455.

El dólar CCL cotiza a $1.523,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,7% .

Valor del dólar MEP hoy, jueves 1 de enero

El dólar MEP opera a $1.483,38 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 1 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 1 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.529, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 1 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.244,82, según Binance.