Qué es "Super El Niño", el fenómeno climático que se está formando y pone en alerta a los científicos

El clima mundial volvió a encender señales de preocupación entre investigadores y organismos meteorológicos . En las últimas semanas, distintos centros científicos comenzaron a advertir sobre la posible formación de un “Super El Niño” , una versión particularmente intensa de uno de los fenómenos climáticos más influyentes del planeta.

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Los especialistas todavía siguen analizando datos oceánicos y atmosféricos para confirmar la magnitud del evento . Aun así, varios indicadores muestran temperaturas del océano Pacífico mucho más elevadas de lo habitual, algo que suele anticipar cambios importantes en el clima global .

En Argentina, cualquier noticia relacionada con El Niño o La Niña genera atención casi automática. El impacto puede sentirse en el agro, las lluvias, las temperaturas y hasta en el nivel de los ríos.

El fenómeno de El Niño forma parte del llamado ENOS, el sistema de interacción entre océano y atmósfera en el Pacífico ecuatorial . Se produce cuando las aguas superficiales del océano se calientan más de lo normal durante varios meses consecutivos.

Ese aumento de temperatura altera la circulación atmosférica y modifica patrones climáticos en distintas regiones del mundo. Dependiendo de su intensidad, puede provocar lluvias extremas, sequías prolongadas, olas de calor y cambios fuertes en las temporadas agrícolas.

Cuando los científicos hablan de “Super El Niño”, se refieren a episodios especialmente intensos, con anomalías térmicas muy superiores al promedio. No es una categoría oficial única, pero sí un término bastante usado para describir eventos excepcionales.

En América del Sur, El Niño suele estar asociado a mayores precipitaciones en zonas del centro y noreste argentino, Uruguay y el sur de Brasil. Aunque cada episodio tiene particularidades, históricamente hubo inundaciones, crecidas de ríos y tormentas severas vinculadas a fases intensas del fenómeno.

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Los expertos remarcan que todavía existe incertidumbre sobre la magnitud final del evento actual. El sistema climático es muy complejo y no responde siempre de manera idéntica. Además, el calentamiento global agrega nuevas variables que dificultan las comparaciones exactas con décadas anteriores.

Por qué dicen que es similar al de 1877

Uno de los aspectos que más llamó la atención en los últimos análisis científicos es la comparación con el evento de 1877, considerado uno de los episodios de El Niño más severos registrados históricamente.

Aquella crisis climática provocó sequías extremas, malas cosechas y hambrunas en distintas regiones del planeta. Algunos estudios históricos estiman que las consecuencias indirectas del fenómeno pudieron haber contribuido a millones de muertes, especialmente en Asia, África y partes de América Latina.

La comparación actual surge por ciertos patrones observados en la temperatura del océano Pacífico y en la circulación atmosférica tropical. Algunos investigadores detectaron similitudes en la velocidad del calentamiento oceánico y en determinadas configuraciones meteorológicas.

Otro punto clave es que la vulnerabilidad social también cambió. En 1877 gran parte de la población mundial dependía de economías agrícolas extremadamente frágiles y existían menos sistemas de prevención o asistencia humanitaria. Hoy la capacidad tecnológica es mayor, aunque los eventos extremos siguen generando enormes daños económicos y sociales.

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En los últimos años, además, los fenómenos meteorológicos intensos se volvieron más frecuentes. Sequías históricas, lluvias récord y olas de calor prolongadas aparecieron en distintas partes del mundo, algo que mantiene en alerta a la comunidad científica.

Cuál es la diferencia con La Niña

Aunque suelen mencionarse juntos, El Niño y La Niña son fenómenos opuestos dentro del mismo sistema climático. Mientras El Niño implica un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial, La Niña ocurre cuando esas mismas aguas se enfrían por debajo de los valores normales. Esa diferencia modifica la circulación atmosférica y genera efectos distintos según la región del planeta.

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En Argentina, La Niña suele relacionarse con períodos más secos, especialmente en la zona agrícola central. Durante los últimos años, varias campañas del campo estuvieron marcadas por fuertes déficits de lluvias asociados a este fenómeno. El Niño, en cambio, generalmente incrementa las precipitaciones en buena parte del país, aunque también puede traer tormentas intensas y eventos extremos.