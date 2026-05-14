Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 14 de mayo

El dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 14 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 14 de mayo El dólar CCL cerró a $1.481,27 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 14 de mayo El dólar MEP cerró a $1.421,42 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 14 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 14 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.476,01, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 14 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.668, según Binance.