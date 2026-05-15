Marco Rubio negó haberse inspirado en Nicolás Maduro para usar el atuendo viral de Nike

El funcionario fue señalado luego de lucir un conjunto gris durante el vuelo a China junto a Donald Trump. Sin embargo, confesó que "no sabía que le sacaron la foto" que se viralizó.

"Ni siquiera sabía que me estaban tomando la foto", sostuvo el funcionario.

El nombre del secretario de Estado de EEUU Marco Rubio circuló en las últimas horas por las redes sociales y opinión pública luego de que se viralizara un atuendo que lució de la marca deportiva Nike . Se trata de un conjunto de campera y jogging gris con detalles en negro que ya había usado el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro durante enero de este año tras ser capturado por la administración de Donald Trump en Caracas.

Por entonces, el conjunto se había agotado de acuerdo a informaciones de la marca. Por otro lado, tras la viralización de la foto de Rubio, varios usuarios comenzaron a especular que el funcionario "se había inspirado en el look" del exmandatario.

Finalmente, Rubio negó haberse basado en el derrocado presidente venezolano a la hora de elegir el atuendo, que lució en un vuelo a China junto al presidente Trump, de la línea Nike Tech Fleece .

"¿Sabes qué? Él me copió porque yo ya lo tenía. Es decir, no sé cuándo compró el suyo", sostuvo el secretario en una entrevista con la cadena NBC desde Pekín. " La conclusión es que es un conjunto deportivo, que es cómodo. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando la foto".

NIKE TECH Se trata de la línea Nike Tech Fleece, que fue descripta por Rubio como "muy cómodo".

Nike agotó el conjunto deportivo que tenía Maduro durante su captura y recaudó una millonaria cifra

La detención de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de las autoridades estadounidenses tuvo un impacto inesperado fuera del ámbito político. La vestimenta que el ex presidente venezolano llevaba al ser capturado, un conjunto deportivo de la marca Nike, se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales.

Compuesto por una campera con capucha y pantalón, las prendas no eran exclusivas ni de edición limitada, pero la imagen del ex presidente, acompañado por su postura de detención y los detalles de la vestimenta, hizo que se convirtiera en un símbolo lleno de impacto político y mediático.

No solo los fanáticos de la moda urbana comenzaron a interesarse, sino también los analistas, humoristas y hasta las marcas comenzaron a jugar con la ironía del hecho, dando pie a una viralización que nadie esperaba.