El dólar blue encadenó seis ruedas sin bajas y va camino a su primera suba semanal en casi un mes + Agregar ámbito en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantuvo sin cambios este jueves a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta. Depositphotos

El dólar blue se mantuvo sin cambios este jueves a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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De esta manera, el billete paralelo acumuló seis ruedas consecutivas sin registrar bajas, y se encamina hacia su primera suba semanal en casi un mes (+20).

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 14 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar repuntó a $1.396 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 14 de mayo El dólar CCL opera a $1.481,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 14 de mayo El dólar MEP opera a $1.421,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 14 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 14 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.476,03, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 14 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s81.527, según Binance.