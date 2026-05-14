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14 de mayo 2026 - 17:07

El dólar blue encadenó seis ruedas sin bajas y va camino a su primera suba semanal en casi un mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantuvo sin cambios este jueves a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

El dólar blue se mantuvo sin cambios este jueves a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

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El dólar blue se mantuvo sin cambios este jueves a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

De esta manera, el billete paralelo acumuló seis ruedas consecutivas sin registrar bajas, y se encamina hacia su primera suba semanal en casi un mes (+20).

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