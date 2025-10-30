SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de octubre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 30 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

La cotización del dólar blue hoy.&nbsp;

El dólar blue cotiza a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 30 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.436.

Valor del MEP hoy, jueves 30 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.468,69 y la brecha se ubica en el 2,3%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 30 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.485,38 y la brecha con el dólar oficial es del 3,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.485,93, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.337, según Binance.

