Racing recibe a Flamengo, con el sueño de llegar a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones







La “Academia” viene de caer 1-0 en la ida, en un parejo encuentro que se definió sobre el final en el Estadio Maracaná. Esta noche, con su gente en el Cilindro de Avellaneda, buscará conseguir el pase a la gran final.

Racing recibe a Flamengo, con el sueño de llegar a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Racing recibirá este miércoles al Flamengo de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar revertir la historia y meterse en el partido decisivo que se llevará a cabo en Lima, Perú.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, llega a este partido con la ilusión intacta, luego de plantarse muy bien en el mítico Estadio Maracaná en la ida, donde cayeron 1-0 por el gol en contra de Marcos Rojo a los 43 minutos del segundo tiempo.

Este encuentro podría marcar una página dorada en la historia del equipo de Avellaneda, que se ilusiona con disputar la final de la Copa Libertadores por primera vez desde 1967, año en el que ganó el torneo de clubes más importante de América por única vez.

Racing podrá contar con casi todas sus figuras, a excepción del defensor Franco Pardo, quien se desgarró hace varias semanas, y el mediocampista Santiago Sosa, el capitán y alma del equipo, quien sufrió una fractura en la cara producto de un desafortunado choque con Rojo durante el partido de ida.

Para este trascendental cruce, Costas mantiene dos incógnitas en el 11 titular. Uno de ellos es en el lateral derecho, donde aún no se define si estará Facundo Mura o Gastón Martirena, mientras que en la delantera podría darse el ingreso de Adrián “Rocky” Balboa, aunque también podría estar Tomás Conechny, de flojísima actuación en el Maracaná.

Flamengo, por su parte, buscará hacer valer la mínima ventaja obtenida en la ida para meterse en la gran final y quedar a solo un partido de ser el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Filipe Luiz, que está plagado de estrellas como el mediocampista italiano Jorginho y el volante ofensivo Giorgian de Arrascaeta, viene de caer 1-0 como visitante ante Fortaleza en el Brasileirao, torneo donde marcha segundo en la tabla de posiciones. Esta es la segunda serie entre ambos equipos en una fase eliminatoria de la Copa Libertadores. El único antecedente data del 2020, cuando Racing dio la gran sorpresa y eliminó al Flamengo por penales en los octavos de final. A qué hora juegan Racing vs Flamengo Hora: 21:30. Por dónde ver Racing vs Flamengo TV: Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+ Formaciones Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas. Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luiz. Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) Árbitro: Piero Maza VAR: Juan Lara