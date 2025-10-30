SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de octubre 2025 - 00:00

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 30 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Cotización del dólar hoy.

El dólar oficial minorista terminó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.411,48 para la compra y $1.464,40 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 30 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.436, $34 (-2,3%) por debajo del cierre previo.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 30 de octubre

El dólar blue terminó en los a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta.

Valor del MEP hoy, jueves 30 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.469,45 y la brecha se ubica en el 1,4%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 30 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.484,59 y la brecha con el dólar oficial es del 3,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.484,22, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.325, según Binance.

