Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 29 de octubre

El dólar oficial minorista en el Banco Nación borró el martes parte de la caída que había tenido en el inicio de la semana, por efecto de la victoria oficialista en las elecciones, y cerró cerca de los $1.500. Mientras tanto, el mayorista terminó en la zona de los $1.470, al igual que el blue, y los financieros también rebotaron, por lo cual el CCL se acercó a los $1.490.

En el mercado estiman que hubo grandes jugadores presionando al alza el valor del oficial, dado que el cierre de esta jornada es el que se tomará de referencia para el pago esta semana de la Lelink D3105, muy demandada por el rendimiento implícito del tipo de cambio que tenía esta letra previo a las elecciones.

Paralelamente, los activos argentinos extienden el rally alcista. Los ADRs ganaron hasta 6,7%, el S&P Merval subió 5,7% y el riesgo país se encamina a perforar los 700 puntos básicos.