Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 29 de octubre

El dólar oficial minorista en el Banco Nación borró el martes parte de la caída que había tenido en el inicio de la semana, por efecto de la victoria oficialista en las elecciones, y cerró cerca de los $1.500. Mientras tanto, el mayorista terminó en la zona de los $1.470, al igual que el blue, y los financieros también rebotaron, por lo cual el CCL se acercó a los $1.490.
Deuda y tasas: el mercado espera una señal clave sobre el apretón monetario en la última licitación del mes
Por Carlos Lamiral
El mercado entiende que el Gobierno tiene que liberar pesos para aflojar las tasas de interés más cortas, por eso cree que no se renovará el total de vencimientos.
