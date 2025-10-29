SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
29 de octubre 2025 - 09:42

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 29 de octubre

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista en el Banco Nación borró el martes parte de la caída que había tenido en el inicio de la semana, por efecto de la victoria oficialista en las elecciones, y cerró cerca de los $1.500. Mientras tanto, el mayorista terminó en la zona de los $1.470, al igual que el blue, y los financieros también rebotaron, por lo cual el CCL se acercó a los $1.490.

En el mercado estiman que hubo grandes jugadores presionando al alza el valor del oficial, dado que el cierre de esta jornada es el que se tomará de referencia para el pago esta semana de la Lelink D3105, muy demandada por el rendimiento implícito del tipo de cambio que tenía esta letra previo a las elecciones.

Paralelamente, los activos argentinos extienden el rally alcista. Los ADRs ganaron hasta 6,7%, el S&P Merval subió 5,7% y el riesgo país se encamina a perforar los 700 puntos básicos.

Para este miércoles, se seguirá de cerca el movimiento del dólar y de las tasas, que siguen estando muy elevadas por falta de liquidez.

Live Blog Post

Deuda y tasas: el mercado espera una señal clave sobre el apretón monetario en la última licitación del mes

Por Carlos Lamiral

El mercado entiende que el Gobierno tiene que liberar pesos para aflojar las tasas de interés más cortas, por eso cree que no se renovará el total de vencimientos.

Live Blog Post

El dólar se recalienta, roza los $1.500 y persiste la incertidumbre en el mercado

La presión por el cierre del bono D31O5 reactivó la demanda de divisas y desactivó la calma cambiaria del lunes. Pese al respaldo oficial a las bandas, persisten las dudas sobre su sostenibilidad.

Live Blog Post

Bonos en dólares: tras salto poselectoral, analistas creen que extenderán su rally, ¿cuáles son los preferidos?

Por Gonzalo Andrés Castillo

Los ejecutivos financieros indicaron que los títulos soberanos en moneda dura todavía siguen siendo una buena opción de inversión.

Live Blog Post

Dólar poselectoral: las dos claves que pueden facilitar la acumulación de reservas y evitar un nuevo atraso cambiario

Por Santiago Reina

Mientras el resultado electoral y el shock de expectativas presionan el dólar a la baja, otros elementos estructurales generan el efecto contrario.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 29 de octubre

El dólar oficial minorista operó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.432,91 para la compra y $1.487,76 para la venta.

