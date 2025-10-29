El dólar blue cayó $65 en lo que va de la semana y quedó al mismo precio que en el Banco Nación

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cotiza a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . De esta manera, la brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista es de 1,7%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así, la cotización para la venta del dólar paralelo retrocedió $65 en lo que va de la semana y se ubicó al mismo nivel de la del Banco Nación (BNA) , donde el billete verde cerró hoy a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.436 .

El dólar MEP cotiza a $1.468,69 y la brecha se ubica en el 2,3% .

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.485,38 y la brecha con el dólar oficial es del 3,4% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 29 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 29 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.485,93, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 29 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.337, según Binance.