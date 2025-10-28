El dólar blue rebotó, pero menos que el oficial, y la brecha cerró la jornada en cero

El informal trepó $5 este martes 28 de octubre. El oficial, tanto en el segmento minorista como mayorista, y los financieros, treparon con mayor ímpetu.

El dólar blue subió por primera vez en cuatro ruedas.

En línea con el resto de las cotizaciones, el dólar blue también rebotó al alza este martes 28 de octubre. Sin embargo, lo hizo en menor medida que el oficial, por lo cual la brecha terminó en cero.

El informal cerró a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, culminó en el mismo que el oficial mayorista, luego de 28 ruedas consecutivas operando por encima.

En el mercado estiman que hubo grandes jugadores que incidieron en la demanda del "billete verde", dado que el valor de cierre de esta jornada es el que se va a tomar como referencia para el pago de la Lelink D31O5, que vence esta semana.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.470, lo que implicó un rebote de $35 (+2,4%) respecto de la jornada previa.

El dólar MEP cotiza a $1.475,07 y la brecha se ubica en el 0,3%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 28 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.485,99 y la brecha con el dólar oficial es del 1,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.494,39, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.410, según Binance.