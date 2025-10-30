Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este jueves 30 de octubre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.653,82 para la compra y a $1.741,97 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.735,75 para la compra y a $1.767,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.280,23 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.436 , $34 (-2,3%) por debajo del cierre previo.

El dólar blue terminó en los a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta .

Valor del MEP hoy, jueves 30 de octubre

El dólar MEP cotizó a $1.475,21 y la brecha se ubicó en el 2,7%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 30 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.487,20 y la brecha con el dólar oficial es del 3,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.486,04, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.325, según Binance.