Real blue: a cuánto opera este miércoles 29 de octubre

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cerró a $267,75 para la compra y a $278,75 para la venta , este miércoles 29 de octubre.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial se negocia a $267 para la compra y a $282 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $366 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 29 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.449.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 29 de octubre

El dólar blue opera a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, y la brecha con el dólar oficial es del 0,8%.

Valor del MEP hoy, miércoles 29 de octubre

El dólar MEP opera $1.467,60 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 1,3%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 29 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1487,54 y la brecha con el dólar oficial es del 2,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 29 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 29 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.481,81, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 29 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.192, según Binance.