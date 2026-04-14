El dólar blue opera a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 14 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 14 de abril
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este martes 14 de abril
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 14 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.354 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 14 de abril
El dólar CCL opera a $1.467,09 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.4%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 14 de abril
El dólar MEP opera a $1.404,47 y la brecha con el dólar oficial es de 3.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 14 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.800,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 14 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.452,29, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 14 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.359, según Binance.
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