Caso de Agostina Vega: que se sabe hasta el momento de la desaparición de la adolescente de 14 años en Córdoba

La menor fue vista por última vez cuando se subió a un taxi conducido por un conocido de la familia para dirigirse a un barrio cercano, donde la esperaba el acusado, identificado como Gabriel Barrelier de 32 años.

La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, mantiene en vilo a Córdoba desde el pasado sábado por la noche. En las últimas horas, la policía detuvo a un hombre de 32 años señalado como el principal sospechoso del caso y procedieron a interrogarlo.

La menor fue vista por última vez cuando se subió a un taxi conducido por un conocido de la familia para dirigirse a un barrio cercano, donde la esperaba el acusado, identificado como Gabriel Barrelier , un conocido de la madre de la niña. En medio de la angustia y el reclamo de sus familiares, este miércoles se activó la Alerta Sofía , el sistema nacional de emergencia para la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida podría estar en peligro inminente.

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Agostina salió cerca de las 22.30 del sábado 23 de mayo desde la casa de su madre, ubicada sobre la avenida Leandro N. Alem, en el barrio General Mosconi de Córdoba capital.

Según las declaraciones del remisero que la llevó hasta allí, el taxi la trasladó hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico, donde fue recibida por Barrelier, conocido por el entorno familiar. Habría sido él quien habría pagado el viaje en efectivo y luego se fue caminando con la adolescente.

La abuela de la adolescente sostuvo que el detenido le habría dicho a Agostina que tenía “un regalo sorpresa” para su madre. Ese habría sido el “gancho” para convencerla de que fuera al barrio Cofico a encontrarse con él. Por su parte, el abuelo aclaró que el taxista no está bajo sospecha: “el remisero no tiene nada que ver; es de nuestra íntima confianza”.

WhatsApp Image 2026-05-27 at 8.31.14 AM (1) Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Agostina salió cerca de las 22.30 del sábado 23 de mayo desde la casa de su madre, ubicada sobre la avenida Leandro N. Alem, en el barrio General Mosconi de Córdoba capital.

Antes de ser detenido, Barrelier mantuvo contacto con la madre de la menor y brindó versiones contradictorias. Inicialmente negó haberla visto, pero luego cambió su relato. Sin embargo, después de que se conociera el testimonio del conductor, el hombre rectificó su declaración y reconoció que la menor compartió tiempo con él durante la noche de sábado y detalló que estuvieron alrededor de 15 minutos en el domicilio, pero agregó que la adolescente salió de la casa, caminó por la calle de Juan del Campillo y, en la esquina de las calles Avellaneda y Urquiza, ella se subió por sus propios medios a un auto Volkswagen Gol de color rojo y se fue.

El abogado defensor, por su parte, relató que la adolescente se comunicó con su cliente para pedirle ayuda con el remis. Como él no tenía movilidad, le indicó que caminara hasta la casa de un amigo. En ese trayecto, apareció el vehículo rojo y, según Barrelier, la menor le dijo: "Yo me voy con él" antes de subir al auto.

Actualmente, el fiscal Raúl Garzón aguarda la declaración indagatoria del sospechoso para esclarecer las inconsistencias de su relato. Mientras tanto, el despliegue policial se mantiene bajo el protocolo de búsqueda de Alerta Sofía en todo el territorio nacional.

Por el momento, la causa permanece bajo secreto de sumario y los investigadores analizan registros de cámaras y distintos elementos recolectados durante los operativos.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Agostina Vega debe ser comunicada de inmediato a la unidad judicial más cercana o al servicio de emergencias 911.