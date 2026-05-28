La Casa del Dragón vuelve a HBO Max en junio: todo lo que se sabe de la temporada 3

La exitosa precuela de Game of Thrones se renueva con nuevos episodios centrados en la guerra entre los Targaryen.

La tercera temporada tendrá ocho capítulos y estrenará un episodio por semana en HBO Max.

La espera para los fanáticos del universo de Game of Thrones ya tiene fecha final. HBO Max estrenará la tercera temporada de La Casa del Dragón el próximo 21 de junio, con nuevos episodios que continuarán desarrollando la sangrienta guerra civil entre los Targaryen. El nuevo contenido contará con ocho capítulos, que se lanzarán semanalmente hasta agosto.

La serie, basada en el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin , se transformó desde su debut en uno de los mayores éxitos de HBO Max y en la producción más importante del universo de Westeros tras el final de Game of Thrones. En esta nueva temporada, el conflicto entre el bando de los Negros y los Verdes llegará a una etapa mucho más violenta, con varias de las batallas más importantes de la Danza de los Dragones que finalmente van a llegar a la pantalla.

Uno de los momentos más esperados por los lectores de Fuego y Sangre será la adaptación de la Batalla del Gaznate, considerada una de las secuencias más importantes y violentas de toda la historia Targaryen. HBO destinó un presupuesto todavía más elevado para las escenas bélicas y para las secuencias protagonizadas por dragones, uno de los puntos más destacados visualmente del título.

La trama vuelve a ubicarse aproximadamente 200 años antes de los sucesos narrados en Game of Thrones y profundizará la caída progresiva de la dinastía Targaryen. El showrunner continuará siendo Ryan Condal, mientras que George R. R. Martin seguirá involucrado como productor ejecutivo del proyecto.

Diferentes reportes aseguran que HBO ya tiene planes para una cuarta temporada que funcionaría como cierre definitivo de la historia principal. La producción también continuará expandiendo el universo televisivo de Westeros, algo que HBO considera una de sus franquicias más importantes a nivel global.

Diferentes reportes aseguran que HBO ya tiene planes para una cuarta temporada que funcionaría como cierre definitivo de la historia principal. La producción también continuará expandiendo el universo televisivo de Westeros, algo que HBO considera una de sus franquicias más importantes a nivel global.

Reparto de La Casa del Dragón

Embed - La Casa del Dragón - Temporada 3 | Teaser Tráiler Oficial en Español | HBO Max

Reparto de La Casa del Dragón

Emma D'Arcy

Matt Smith

Olivia Cooke

Rhys Ifans

Ewan Mitchell

Tom Glynn-Carney

Steve Toussaint

Fabien Frankel

la casa del dragon

Un estreno esperado alrededor de todo el mundo

HBO Max ya empezó oficialmente la campaña promocional de la nueva temporada con pósters, avances y material exclusivo centrado en la guerra interna de la familia Targaryen. Actualmente, las dos primeras temporadas de La Casa del Dragón continúan disponibles completas dentro del catálogo de HBO Max para quienes quieran volver a ver la historia antes del estreno.

En esta nueva temporada, el conflicto entre el bando de los Negros y los Verdes llegará a una etapa mucho más violenta, con varias de las batallas más importantes de la Danza de los Dragones que finalmente van a llegar a la pantalla. Además, esta entrega incorporará personajes inéditos dentro de la historia, incluyendo nuevas figuras militares y miembros de casas importantes de Westeros.

HBO Max ya empezó oficialmente la campaña promocional de la nueva temporada con pósters, avances y material exclusivo centrado en la guerra interna de la familia Targaryen. Actualmente, las dos primeras temporadas de La Casa del Dragón continúan disponibles completas dentro del catálogo de HBO Max para quienes quieran volver a ver la historia antes del estreno.

La expectativa alrededor del debut es enorme. En redes sociales, miles de usuarios vienen anticipando desde hace semanas el regreso de la serie y debatiendo sobre el futuro de personajes fundamentales del título, como Rhaenyra Targaryen, Daemon y Alicent Hightower.