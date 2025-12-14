Los feriados poco populares de diciembre que podrían darte un descanso extra: cuáles son + Seguir en









Los feriados menos conocidos que aparecen en diciembre pueden convertirse en una pausa inesperada.

Un cierre de año que invita a encontrar pequeños respiros en fechas que muchos pasan por alto. Pexels

El cierre del año trae consigo una serie de feriados locales que, aunque pasan desapercibidos para muchos, pueden convertirse en una oportunidad ideal para organizar una pausa estratégica. Estas fechas suelen estar ligadas a aniversarios fundacionales o celebraciones comunitarias que forman parte de la identidad de distintos municipios bonaerenses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Conocer estos feriados menos difundidos permite planificar mejor la rutina, evitar sorpresas y, para quienes viven cerca de los distritos involucrados, disfrutar de un día libre adicional. Entre ellos se destaca el 18 de diciembre, una jornada que reúne celebraciones en varios puntos de la provincia.

feriados Los feriados poco conocidos de diciembre abren la posibilidad de sumar una pausa inesperada dentro del cierre de año. Pixabay Por qué es feriado el 18 de diciembre de 2025 El 18 de diciembre figura como feriado local en cuatro distritos bonaerenses: San Fernando, General San Martín, Facundo Quiroga (Nueve de Julio) y Uribelarrea (Cañuelas), todos conmemorando su aniversario fundacional. Según el listado oficial de feriados locales vigente para diciembre 2025, estas celebraciones integran el conjunto de fechas históricas elegidas por cada partido para homenajear su origen.

En estas localidades, la jornada suele incluir actividades culturales, actos institucionales y propuestas recreativas que refuerzan la tradición comunitaria. Aunque no se trata de un feriado provincial ni nacional, el impacto local es significativo y ofrece a residentes y visitantes la posibilidad de disfrutar un día distinto dentro de la agenda de fin de año.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados