Los 3 lugares de Buenos Aires para que los más chicos disfruten en contacto con la naturaleza y los animales

Cerca de la Ciudad existen propuestas con paseos, actividades en el campo y experiencias al aire libre para toda la familia.

Sin tener que moverte mucho, existen propuestas en el campo para toda la familia.

Cada fin de semana, muchas familias buscan alternativas para salir de la rutina y compartir una escapada lejos del estrés de la ciudad. Entre las opciones más elegidas, los días de campo se volvieron populares en los últimos años gracias a que ofrecen actividades recreativas, mucho aire libre y contacto con animales.

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existen predios rurales que ofrecen juegos, recorridos educativos y hasta gastronomía casera para todas las edades. Si estás buscando el plan ideal, estos espacios cuentan con huertas, caballos y senderos naturales para quienes quieren pasar un día distinto, pero sin irse muy lejos.

A unos 66 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de San Vicente, funciona Granja Villanova , un emprendimiento familiar inspirado en las costumbres rurales tradicionales. El predio ocupa cinco hectáreas y propone actividades tanto para chicos como para adultos.

Su atractivo principal es el tambo, donde las familias pueden ordeñar vacas y conocer cómo funcionan las tareas diarias del campo . Además, los visitantes tienen acceso a sectores donde se alimentan a distintos animales de granja. El espacio también ofrece talleres de huerta orgánica, la elaboración de pan casero, propuestas de apicultura y hasta cabalgatas.

Dentro del predio hay canchas, juegos infantiles, zona de camping y cabañas para pasar la noche. Entre los animales más buscados por los chicos están las llamas, conejos, cabras, chanchos, gallinas y caballos, lo que convirtió a este lugar en una de las escapadas familiares más elegidas cerca del conurbano bonaerense.

Día de campo familia feliz Sin tener que viajar mucho, Buenos Aires ofrece campos hermosos para disfrutar en familia. Magnific

Pequeña Holanda: día de campo y actividades recreativas en Escobar

En el barrio Parque El Cazador, dentro del partido de Escobar, se encuentra Pequeña Holanda, un espacio rural pensado para pasar días enteros al aire libre. El predio se volvió popular entre familias porque la experiencia incluye recorridos guiados por la granja y paseos a caballo para todas las edades.

También hay paseos en tractor, juegos al aire libre y una mini tirolesa. Otra de las actividades más buscadas es el taller de amasado de pan, donde los visitantes aprenden a hacer preparaciones caseras típicas de campo. El lugar también organiza campeonatos de sapo y paseos en bote dentro del predio.

En este lugar, uno de los aspectos más recomendados es la gastronomía. El día de campo suele incluir empanadas, parrilla libre, postres y una merienda especial para los chicos con chocolatada y panes recién hechos. Mientras toda la familia disfruta, los acompaña la presencia de animales para generar un ambiente distinto durante el fin de semana.

Día de campo madre e hijo Con propuestas para toda la familia, estas estancias son la propuesta perfecta para un fin de semana inolvidable. Pexels

Puilque Alma Solidaria: educación ambiental y turismo sustentable en General Belgrano

A unos 160 kilómetros de Buenos Aires, en General Belgrano, se desarrolla Puilque Alma Solidaria, un proyecto orientado al turismo rural sustentable y la educación ambiental. El predio propone actividades enfocadas en el cuidado del medioambiente y el contacto responsable con la naturaleza.

Durante las visitas guiadas, las familias recorren una huerta agroecológica y hasta pueden alimentar a los animales. El lugar también cuenta con senderos dentro de un bosque recreativo y sectores con juegos ecológicos para chicos. Además, se realizan talleres sobre reciclaje y sustentabilidad con propuestas adaptadas para distintas edades.

Uno de los sectores más originales del establecimiento es la ecoludoteca, considerada una de las primeras de la provincia de Buenos Aires, en la que los visitantes aprenden sobre medioambiente mediante juegos interactivos y actividades educativas. El predio incorpora además paneles solares, sistemas de recolección de agua de lluvia e instrumentos musicales fabricados con materiales reciclados.