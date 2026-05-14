El Cybertruck del diputado libertario no puede circular y vuelve en grúa a Jujuy

Se trata de Manuel Quintar, quien había arribado al Congreso en el vehículo. El mismo no contaba con patente y debió ser remolcado por una grúa.

El Tesla del diputado de LLA se vuelve remolcado a Jujuy.

El diputado jujeño de La Libertad Avanza, Manuel Quintar , volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que su camioneta Tesla Cybertruck fuera retirada mediante una grúa debido a que no contaba con patente habilitante para circular.

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El episodio ocurrió luego de que el legislador llegara al Congreso con la pickup eléctrica valuada en alrededor de u$s126.000 , uno de los modelos más exclusivos y llamativos del mercado automotor internacional.

Según trascendió desde el ámbito parlamentario, el vehículo no pudo permanecer estacionado dentro del edificio legislativo y posteriormente fue removido para ser trasladado nuevamente hacia la provincia de Jujuy . “No: desde Miami”, ironizaron al referirse al origen de la camioneta.

La presencia del Cybertruck generó fuerte repercusión tanto en el Congreso como en redes sociales debido a que existen muy pocas unidades de ese modelo en la Argentina.

El diputado Manuel Quintaer llamó la atención con su vehículo.

El empresario Malek Fara, uno de los escasos propietarios de una Cybertruck en el país, aparece además como el importador local del vehículo eléctrico fabricado por Tesla. Se estima que actualmente circulan menos de diez unidades en territorio argentino.

Quintar defendió la compra y habló de “batalla cultural”

El propio Manuel Quintar confirmó a Ámbito que la camioneta le pertenece y aseguró que llegó con ella hasta el Congreso para asistir a su jornada laboral.

También reconoció que estacionó el vehículo dentro del edificio anexo de la Cámara de Diputados, aunque la pickup no poseía patente visible.

“Es parte de la batalla cultural, no puede estar mal comprarse lo que uno pueda con sus propios fondos y en blanco", sostuvo el legislador libertario.

Además, l diputado ya había exhibido públicamente el vehículo meses atrás. En mayo de este año publicó en su cuenta de X una imagen junto al Cybertruck, que además lucía un ploteo con el logo de La Libertad Avanza.

“A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA", escribió Quintar junto a la fotografía.

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Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA... pic.twitter.com/2Ps13Bbcel — Manuel Quintar (@manuelquintar) May 13, 2026

Dentro de la propia imagen también apareció otra frase dirigida contra dirigentes del oficialismo jujeño: “Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad”.

La declaración jurada del diputado

Según la declaración jurada presentada por el legislador en 2024, Quintar ya contaba con varios vehículos de alta gama y utilitarios antes de adquirir la Tesla.

Entre los bienes informados figuraron una Mercedes-Benz ML 320, una Volkswagen Amarok, una Toyota Hiace Wagon y dos motocicletas: una Husqvarna TE 300 y una KTM 990 Adventure.

Cómo es el Tesla Cybertruck

El Tesla Cybertruck se transformó en uno de los vehículos más disruptivos del mercado automotor mundial gracias a su diseño futurista, estructura angular y motorización completamente eléctrica.

La pickup fue desarrollada por Tesla con el objetivo de combinar tecnología, autonomía y potencia dentro del segmento premium.

En abril de 2026, el modelo continuó consolidándose como una de las camionetas eléctricas más avanzadas de Estados Unidos, con distintas versiones diferenciadas por autonomía, rendimiento y potencia.

El Cybertruck se destacó especialmente por sus prestaciones deportivas y su capacidad de aceleración. Las versiones Dual Motor y Premium alcanzan los 96 km/h en apenas 4,1 segundos, mientras que la variante Cyberbeast reduce ese tiempo a solo 2,6 segundos.

Además, la camioneta posee una importante capacidad de remolque, que parte desde los 3400 kilos en la versión base y llega a rozar los 5000 kilos en las configuraciones superiores.

Tesla Cybertruck 1 Solo hay diez unidades de Tesla Cybertruck en el país. Archivo

Otro de los aspectos más valorados del vehículo es su autonomía. Las versiones Dual Motor y Premium permiten recorrer hasta 523 kilómetros con una sola carga, mientras que la edición Cyberbeast ofrece una autonomía cercana a los 515 kilómetros.

A eso se suma un sistema de carga rápida que posibilita recuperar aproximadamente el 50% de la batería en unos 15 minutos. Más allá de la estética futurista, el Cybertruck fue concebido con un enfoque centrado en la resistencia y la durabilidad.

La pickup cuenta con una estructura reforzada y materiales diseñados para soportar condiciones exigentes, tanto en entornos urbanos como en usos de trabajo más intensivos.

Esa combinación de tecnología, potencia y diseño convirtió al modelo en uno de los vehículos más exclusivos y comentados del mercado automotor internacional.