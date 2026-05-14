Los Rolling Stones rejuvenecidos y Odessa A'zion protagonizan el videoclip de "In the Stars" + Agregar ámbito en









La pieza audiovisual está dirigida por François Rousselet, quien ha sabido canalizar la esencia de los Stones y llevarla a la pantalla.

El video de "In the Stars" ya está disponible.

Los Rolling Stones vuelven a ser jóvenes, en el video oficial de su nueva canción, “In The Stars”, que fue lanzado en plataformas hoy. Se trata junto a "Rough Twisted" de los primeros adelantos de su próximo disco "Foreign Tongues".

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El videoclip está protagonizado por la ascendente actriz Odessa A'zion (Marty Supreme) junto a un grupo de actores que se ponen en la piel de los stones y son retocados digitalmente. Luca Arshad es el encargado de meterse en la piel de Mick Jagger, y Jonny Weber y Tyla Challenger encarnan a Keith Richards y Ronnie Wood, respectivamente. La pieza audiovisual está dirigida por François Rousselet, quien ha sabido canalizar la esencia de los Stones y llevarla a la pantalla.

Embed - The Rolling Stones - In The Stars (Official Video) ¿Qué se sabe sobre "Foreing Tongues"? Junto a Jagger, Richards y Wood, "Foreign Tongues" también incluye una de las últimas grabaciones del baterista Charlie Watts antes de su fallecimiento en 2021, así como apariciones especiales de Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. El lanzamiento del disco está programado para el 10 de julio.

Durante las grabaciones, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood se han rodeado de colaboradores habituales como Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan.

Andrew Watt, quien ya estuvo al frente de la producción de su exitoso disco de 2023, "Hackney Diamonds", confirmó su participación en el próximo LP de los Stones el año pasado, declarando crípticamente al portal Rolling Stone: "Cuando la lengua está en el aire, simplemente dices... Puedo decir que hicimos algunas grabaciones juntos, pero eso es todo lo que puedo decir".

Según se informa, el lanzamiento del nuevo álbum de los Rolling Stones no significa que vayan a salir de gira para celebrar su último proyecto, sin embargo la ilusión de al menos algunos shows se mantiene intacta. Se habló de posibles residencias (una serie de shows en algún destino especifico) dentro de las cuales, la Argentina fue mencionada.