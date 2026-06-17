El dólar blue opera a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 17 de junio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de junio
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.436,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 17 de junio
El dólar CCL opera a $1.496,40 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.2%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 17 de junio
El dólar MEP opera a $1.453,73 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.499,22, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s65.846, según Binance.
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