El Gobierno anunció este viernes la aprobación del ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto presentado por Compañía Mega, que destinará u$s360 millones a ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos de gas natural.
El Gobierno aprobó una inversión de Compañía Mega por u$s360 millones bajo el RIGI
La iniciativa permitirá incrementar un 27% la producción de líquidos de gas natural. Las obras se extenderán hasta fines de 2028 y generarán alrededor de 800 puestos de trabajo.
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La aprobación fue anunciada este viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que la iniciativa permitirá sumar 1.500 toneladas diarias a la capacidad de producción de la compañía, acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y generar exportaciones por u$s190 millones anuales.
El proyecto había sido presentado el 18 de marzo de 2026 mediante el Vehículo de Proyecto Único (VPU) Compañía Mega S.A. - Sucursal Dedicada. Se encuadra dentro del sector de petróleo y gas y comprende tareas de procesamiento, fraccionamiento, compresión y licuefacción.
“Esta aprobación constituye un paso estratégico para continuar desarrollando infraestructura esencial para el crecimiento energético de la Argentina”, afirmó el CEO de Compañía Mega, Tomás Córdoba.
El ejecutivo sostuvo que la inversión permitirá ampliar capacidades críticas para el procesamiento de los líquidos asociados al gas natural, acompañar el desarrollo de Vaca Muerta y fortalecer el aporte de la empresa a la generación de divisas, el abastecimiento energético y la actividad industrial.
Qué obras realizará Compañía Mega
El cronograma se extenderá hasta fines de 2028 e incluirá obras en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, con distintos hitos de ejecución previstos entre 2026 y 2028.
En Loma La Lata, provincia de Neuquén, se realizarán ampliaciones y adecuaciones en las instalaciones de recepción y procesamiento. También se incorporarán un nuevo turbocompresor y un recipiente destinado a líquidos de gas natural.
A lo largo del poliducto se construirán dos estaciones de bombeo: una en General Roca, Río Negro, y otra en La Adela, La Pampa. En la planta fraccionadora de Bahía Blanca, por su parte, se sumará capacidad de almacenamiento y se ejecutarán adecuaciones eléctricas y mejoras en los sistemas de vapor y condensado.
Durante la etapa de construcción se prevén picos cercanos a los 800 puestos de trabajo directos e indirectos en tareas de ingeniería, fabricación de equipos, logística, supervisión, construcción y servicios especializados. El proyecto también contempla la participación de proveedores locales en obras civiles, montajes electromecánicos, transporte y servicios industriales.
La producción aumentará un 27%
Una vez finalizada la ampliación, Compañía Mega podrá incorporar cerca de 1.500 toneladas diarias adicionales de líquidos de gas natural, lo que representa un aumento aproximado del 27% frente a su capacidad actual. La producción incremental superaría las 500.000 toneladas anuales.
La empresa estima que alrededor del 80% del volumen adicional se destinará a la exportación, principalmente mediante ventas de propano, butano y gasolina natural. El 20% restante abastecerá al mercado interno, sobre todo a través del suministro de etano para la industria petroquímica.
La iniciativa también aumentará la capacidad de separación y procesamiento de líquidos en origen, un aspecto clave para acompañar el crecimiento de la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta.
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