El Gobierno aprobó una inversión de Compañía Mega por u$s360 millones bajo el RIGI

La iniciativa permitirá incrementar un 27% la producción de líquidos de gas natural. Las obras se extenderán hasta fines de 2028 y generarán alrededor de 800 puestos de trabajo.

El Gobierno anunció este viernes la aprobación del ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto presentado por Compañía Mega , que destinará u$s360 millones a ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos de gas natural.

La aprobación fue anunciada este viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo , quien destacó que la iniciativa permitirá sumar 1.500 toneladas diarias a la capacidad de producción de la compañía, acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y generar exportaciones por u$s190 millones anuales .

El proyecto había sido presentado el 18 de marzo de 2026 mediante el Vehículo de Proyecto Único (VPU) Compañía Mega S.A. - Sucursal Dedicada. Se encuadra dentro del sector de petróleo y gas y comprende tareas de procesamiento, fraccionamiento, compresión y licuefacción.

“Esta aprobación constituye un paso estratégico para continuar desarrollando infraestructura esencial para el crecimiento energético de la Argentina”, afirmó el CEO de Compañía Mega, Tomás Córdoba .

El ejecutivo sostuvo que la inversión permitirá ampliar capacidades críticas para el procesamiento de los líquidos asociados al gas natural, acompañar el desarrollo de Vaca Muerta y fortalecer el aporte de la empresa a la generación de divisas, el abastecimiento energético y la actividad industrial.

Qué obras realizará Compañía Mega

El cronograma se extenderá hasta fines de 2028 e incluirá obras en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, con distintos hitos de ejecución previstos entre 2026 y 2028.

En Loma La Lata, provincia de Neuquén, se realizarán ampliaciones y adecuaciones en las instalaciones de recepción y procesamiento. También se incorporarán un nuevo turbocompresor y un recipiente destinado a líquidos de gas natural.

A lo largo del poliducto se construirán dos estaciones de bombeo: una en General Roca, Río Negro, y otra en La Adela, La Pampa. En la planta fraccionadora de Bahía Blanca, por su parte, se sumará capacidad de almacenamiento y se ejecutarán adecuaciones eléctricas y mejoras en los sistemas de vapor y condensado.

Durante la etapa de construcción se prevén picos cercanos a los 800 puestos de trabajo directos e indirectos en tareas de ingeniería, fabricación de equipos, logística, supervisión, construcción y servicios especializados. El proyecto también contempla la participación de proveedores locales en obras civiles, montajes electromecánicos, transporte y servicios industriales.

La producción aumentará un 27%

Una vez finalizada la ampliación, Compañía Mega podrá incorporar cerca de 1.500 toneladas diarias adicionales de líquidos de gas natural, lo que representa un aumento aproximado del 27% frente a su capacidad actual. La producción incremental superaría las 500.000 toneladas anuales.

La empresa estima que alrededor del 80% del volumen adicional se destinará a la exportación, principalmente mediante ventas de propano, butano y gasolina natural. El 20% restante abastecerá al mercado interno, sobre todo a través del suministro de etano para la industria petroquímica.

La iniciativa también aumentará la capacidad de separación y procesamiento de líquidos en origen, un aspecto clave para acompañar el crecimiento de la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta.