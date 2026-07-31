El dólar blue trepó $45 en julio y por segundo mes consecutivo le ganó al oficial y a la inflación

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue trepó $45 en julio a $1.560.

El dólar blue bajó $5 este viernes a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, terminó el mes con un avance acumulado de $45 , equivalente a una suba cercana al 3% .

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De esta manera, el tipo de cambio paralelo volvió a superar tanto la evolución del dólar oficial como a la inflación estimada para el período, que el mercado ubica entre 1,8% y 2,1%. Se trata del segundo mes consecutivo en el que el informal logra ganarle a ambas referencias.

En contraste, el dólar oficial mayorista finalizó julio en $1.485 , tras avanzar apenas 0,2% durante el mes. La diferencia de desempeño entre ambas cotizaciones volvió a ampliar la brecha cambiaria al 5,1% reflejó una mayor demanda de cobertura en el mercado informal, en un contexto de expectativas sobre la evolución del tipo de cambio de cara al segundo semestre.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.485 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 31 de julio

El dólar CCL cerró a $1.574,85 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 31 de julio

El dólar MEP cerró a $1.517,06 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 31 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 31 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.568,48, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 31 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.038, según Binance.