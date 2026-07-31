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31 de julio 2026 - 16:51

El dólar blue trepó $45 en julio y por segundo mes consecutivo le ganó al oficial y a la inflación

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue trepó $45 en julio a $1.560.

El dólar blue trepó $45 en julio a $1.560.

Depositphotos

El dólar blue bajó $5 este viernes a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, terminó el mes con un avance acumulado de $45, equivalente a una suba cercana al 3%.

De esta manera, el tipo de cambio paralelo volvió a superar tanto la evolución del dólar oficial como a la inflación estimada para el período, que el mercado ubica entre 1,8% y 2,1%. Se trata del segundo mes consecutivo en el que el informal logra ganarle a ambas referencias.

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En contraste, el dólar oficial mayorista finalizó julio en $1.485, tras avanzar apenas 0,2% durante el mes. La diferencia de desempeño entre ambas cotizaciones volvió a ampliar la brecha cambiaria al 5,1% reflejó una mayor demanda de cobertura en el mercado informal, en un contexto de expectativas sobre la evolución del tipo de cambio de cara al segundo semestre.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 31 de julio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.485 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 31 de julio

El dólar CCL cerró a $1.574,85 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 31 de julio

El dólar MEP cerró a $1.517,06 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 31 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 31 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.568,48, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 31 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.038, según Binance.

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