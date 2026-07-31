Casemiro elogió a Lionel Messi en su llegada al Inter Miami: "Es el Dios del fútbol" + Agregar ámbito en









El histórico mediocampista brasileño llegó en las últimas horas a la ciudad de Estados Unidos y mostró su fanatismo por el “10” de la Selección argentina.

El Inter Miami de Lionel Messi le dio la bienvenida a Casemiro. @leonarfer

El mercado de pases sigue en constante movimiento y en esta oportunidad le tocó dar el golpe en la mesa al Inter de Miami con la contratación de Casemiro. El mediocampista viene de quedar libre del Manchester United y se sumará a las Garzas en esta nueva temporada, en busca de agrandar su vitrina.

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Según el brasileño, una de las cosas que más lo motivó fue poder compartir equipo con el astro argentino. “Messi es el Dios del Fútbol”, aseguró. Y agregó: “Todos los jugadores imaginan jugar con los mejores de todos los tiempos. Para mí, sin dudas, es estar viviendo un sueño y quiero disfrutarlo. Quiero ayudarlo a seguir ganando porque él es un ganador”.

Casemiro en su presentación con el Inter Miami. @InterMiamiCF Lo curioso de este caso es que Casemiro compartió equipo con Cristiano Ronaldo y consiguieron cuatro Champions League con el Real Madrid. Las veces que a Messi le tocó compartir vestuario en el Inter Miami siempre fue con amigos, como con Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Oscar Ustari, Jordi Alba o Sergio Busquets. Pero en esta oportunidad le tocará hacerlo con un histórico rival.

El futbolista de 34 años contó en su presentación cómo se imagina que será compartir plantel con La Pulga. “Soñaba todos los días con estar con él, de jugar junto con él. Jugué varias veces contra él. Sé que es imposible pararlo, nunca pude pararlo. Siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros”, reconoció.

Casemiro con la camiseta del Inter Miami @InterMiamiCF En la rueda de prensa, el volante central contó cómo fue la hora de la elección, más allá de la cantidad de clubes que estaban insistiendo para hacerse de su pase. “Todo el mundo sabe que salí como agente libre de Manchester United y tenía muchas opciones. Tenía Italia, muchos equipos donde jugar, y estoy donde quiero estar. Quiero disfrutar de estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande. Es uno de los dioses, si no el Dios del fútbol”, sentenció.

En esta última temporada Casemiro pudo disputar 35 partidos con el Manchester United, equipo que no jugó ninguna copa internacional por las malas campañas que viene atravesando. Aún así, antes de irse pudo llevar al club a meterse nuevamente en Champions League e irse con el cariño de la mayoría de los hinchas. Cuando jugarán Casemiro y Messi juntos En esta nueva reestructuración del club, el Inter Miami tiene la filosofía de ir a comprar jugadores de jerarquía para acomodar a las jóvenes estrellas del plantel, pero que los veteranos tengan una participación activa. "Han traído a los mejores jugadores del mundo. Es importante tener gente que quiere seguir creciendo, que tiene hambre de más. Es un equipo que jugó el Mundial de Clubes. Entonces yo quiero seguir creciendo", sentenció Casemiro sobre el nuevo proyecto. Casemiro ya sumó sus primeros minutos con el Inter Miami. @InterMiamiCF El mediocampista brasileño ya pudo jugar su primer partido con el club de Florida el pasado sábado 25 de julio, pero aun no compartió cancha con Lionel Messi. El próximo partido del Inter será el sábado 1 de agosto, a las 20.30 horas de Argentina, en donde hay altas probabilidades que los exrivales puedan coincidir en el escenario.