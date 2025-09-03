Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 3 de septiembre

El dólar blue cotizó este martes 2 de septiembre a $1.340 para la compra y a $1.360 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en terreno negativo (-0,1%).
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 3 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, arrancó la jornada en los $1.380, para luego retroceder y terminar en los $1.361, $11 por debajo del cierre previo.
Valor del MEP hoy, miércoles 3 de septiembre
El dólar MEP cotiza a $1.368,32 y la brecha contra el mayorista es de 0,5%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 3 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.370,78, por lo cual la brecha es de 0,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.366,07, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.092, según Binance.
