3 de septiembre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 3 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue saltó $40 en dos ruedas y rozó su máximo de 2025.

Depositphotos

El dólar blue cotizó este martes 2 de septiembre a $1.340 para la compra y a $1.360 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en terreno negativo (-0,1%).

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 3 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, arrancó la jornada en los $1.380, para luego retroceder y terminar en los $1.361, $11 por debajo del cierre previo.

Valor del MEP hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar MEP cotiza a $1.368,32 y la brecha contra el mayorista es de 0,5%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.370,78, por lo cual la brecha es de 0,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.366,07, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.092, según Binance.

