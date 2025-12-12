Wall Street encara el cierre de la semana cerca de su récord, pero las dudas en las tecnológicas no se disipan

Tras los balances de Oracle, ayer se sumaron los de Broadcom, que también dejaron gusto a poco en el mercado. Si bien los principales índices de Wall Street promedian subas semanales, la volatilidad en el sector tecnológico podría inclinar la balanza.

Las acciones de la fabricante de chips Broadcom, una de las principales competidoras de Nvidia, se desplomaron.

Los principales índices de Wall Street operan mixtos en la preapertura de este viernes. Si bien apuntan a máximos históricos después de una semana marcada por un nuevo recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) , los últimos balances en las empresas vinculadas al desarrollo de la IA pusieron de vuelta sobre la mesa el miedo a una burbuja en el sector tecnológico .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,18% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,52%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,17% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Lululemon (+9,62%), Newmont Goldcorp (+2,4%) y The Mosaic Company (+1,63%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Broadcom (-5,27%), Monolithic (-2,19%) y Micron (-1,84%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y merodeando sus máximos históricos. Esta semana, el Nasdaq sube 0,06%, el S&P 500 acompaña con +0,45% y el Dow Jones le sigue con +1,56%.

Las acciones de la fabricante de chips Broadcom , una de las principales competidoras de Nvidia , se desplomaron después de que sus previsiones de ventas no cumplieran con las elevadas expectativas de los inversores .

El director ejecutivo, Hock Tan, afirmó que la compañía tiene una cartera de pedidos de productos de IA de u$s73.000 millones que se entregarán en los próximos seis trimestres, una cifra que decepcionó a algunos inversores. Sin embargo, Tan aclaró que la cifra era un "mínimo".

Las bolas en Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,40%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,34% y el CAC francés acompaña con 0,57%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,30%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,75%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,41%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,38% y Nikkei 225 japonés aumentó 1,44%.