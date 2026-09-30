El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 30 de septiembre
Conocé las cotizaciones del dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 30 de septiembre
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Dólar colchón: los argentinos sumaron u$s734 millones a sus ahorros fuera del sistema, ¿cuánto guardan en total?
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 30 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.522 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 30 de septiembre
El dólar CCL opera a $1.614,39 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 30 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.549,36 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 30 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 30 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.613,28, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 30 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s83.355, según Binance.
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