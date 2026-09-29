Dólar colchón: los argentinos sumaron u$s734 millones a sus ahorros fuera del sistema, ¿cuánto guardan en total?

Los datos del INDEC muestran una nueva suba del stock de billetes atesorados por fuera del circuito formal. El registro reabre el debate sobre la confianza, el alcance de Inocencia Fiscal y las dificultades del Gobierno para canalizar esos fondos hacia el sistema financiero.

La cantidad de dólares que atesoraron los argentinos “ debajo del colchón ” trepó en el segundo trimestre del año a u$s260.402 millones , lo que representa un incremento de u$s734 millones respecto del primer trimestre del año.

Así surge del rubro de moneda y depósitos de Otros Sectores de la Posición de Inversión Internacional (PII), dentro del informe “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”, que publicó este martes el INDEC.

Tal cual había señalado Ámbito , el dato del segundo trimestre implicó una leve suba de la cantidad de dólares que los argentinos tienen afuera del sistema financiero local, de apenas el 0,28% con relación al primer tramo del año. Si se compara con el total de activos financieros del país, de u$s516.936 millones , el 50% está fuera de los bancos u otras instituciones del mercado de capitales.

Si se tiene en cuenta el inicio del gobierno de Javier Milei, en el último trimestre del 2025, el incremento es de u$s5.218 millones (2%) y, si se toma el momento de menor atesoramiento dentro del actual período presidencial, en el tercer trimestre del 2024, el incremento es de u$s15.742 millones (6,4%) .

Vale recordar que, si bien en 2024 hubo un blanqueo que aportó unos u$s23.000 millones , el balance general indica que lo que ingresó por una ventana se fue por otra .

En términos generales, los datos indican que hasta el tercer trimestre del 2024 el Gobierno logró generar confianza y reducir fuerte la cantidad de dólares del colchón, en unos u$s10.524 millones. Pero luego de eso el atesoramiento fuera del sistema ganó nuevamente terreno.

Inocencia Fiscal II

Luego de que el Congreso aprobara la ley de Inocencia Fiscal II, ahora se espera que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero termine de adaptar el aplicativo del Impuesto a las Ganancias Simplificado para que esté operativo.

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el cambio como una manera de poder usar esos dólares atesorados fuera de los bancos, la realidad es que pocos contadores y asesores tributarios se animan a recomendar a sus clientes que sigan el consejo del titular del Palacio de Hacienda.

Probablemente, en la medida en que el país se aproxime más al período electoral y dependiendo de cómo estén las encuestas para el Gobierno, se acelere la compra de billetes.

En agosto la adquisición de dólares para atesoramiento fue de u$s2.853 millones. La demanda de divisas por parte de los ahorristas argentinos se mantiene elevada desde la flexibilización de las restricciones cambiarias durante el año pasado. Según los datos del Banco Central (BCRA), las personas humanas acumularon compras brutas por u$s47.290 millones entre abril de 2025 y agosto de 2026.