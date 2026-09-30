Comienza el Coloquio de IDEA: las turbulencias económicas se cuelan en la agenda empresarial

El círculo rojo busca prefigurar una continuidad reformista para los “próximos 20 años”. Preocupación por la suba del riesgo país y la posibilidad de una recesión. El Gobierno prioriza París.

Este miércoles, comienza el 62° Coloquio de IDEA . El ya tradicional evento, impulsado por CEOs de las principales empresas del país, no se llevará en esta oportunidad toda la atención del círculo rojo por la coincidencia exacta de fechas con la Argentina Week de París , adonde viajarán los principales funcionarios del Gobierno y dueños de grandes compañías. Con todo, la cita será una interesante muestra del ánimo empresarial en la antesala de un nuevo proceso electoral y en medio de las fuertes turbulencias económicas que ganaron protagonismo en las últimas semanas.

El lema que definieron los organizadores del coloquio para la edición 2026 es “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. A lo largo de tres jornadas, el evento buscará poner el foco en el largo plazo: “Debatir qué necesita Argentina para tener dos décadas de estabilidad y crecimiento” , señalan desde IDEA.

Es que buena parte de las discusiones del círculo rojo pasan hoy por cómo convertir el actual momento político-económico en una bisagra histórica para el país, que dé continuidad y profundice la agenda de reformas iniciada por Javier Milei con el norte puesto en avanzar en un nuevo ciclo de acumulación. De alguna manera, buscan prefigurar algo así como un nuevo consenso que no dependa de la figura del propio Milei.

“Trabajamos para detectar las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad. El desafío es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo e integrado al mundo”, dijo Fabián Kon , presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO del Grupo Financiero Galicia.

En esa línea, habrá expositores específicos para discutir sobre distintas experiencias de estabilización (Uruguay, Israel, Australia), las “megatendencias” globales (las reconfiguraciones geopolíticas y el impacto de la IA, entre otras), lo que necesita el país para ganar competitividad, además de bloques específicos sobre educación y mercado de trabajo.

Tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, limitarán su participación en el coloquio a videos grabados desde París. Es en la Argentina Week europea donde el Gobierno eligió poner sus fichas y para ello embarcó a la mitad de los gobernadores y a un nutrido grupo de dueños de grandes empresas.

La que buscará ganar el centro de la escena y aprovechar la ausencia de los funcionarios del Ejecutivo será Patricia Bullrich. La senadora será la principal figura política que diserte en el coloquio y podrá tocar la melodía que quiere escuchar el círculo rojo: una defensa de la continuidad del modelo y mostrarse como eventual alternativa en caso de que bajen las acciones de Milei como candidato.

El Coloquio de IDEA y los días de tensión económica

Por debajo de esas melodías, el compás de la música de fondo en los pasillos del Hotel Sheraton de Mar del Plata, donde se desarrollará el evento, estará marcado por una coyuntura de crecientes tensiones económicas. Tensiones que progresivamente se ramificaron desde la economía real y familiar al plano financiero.

La muestra más palpable de las preocupaciones del establishment local y neoyorquino fue el salto de casi 30% que pegó el riesgo país en las últimas dos semanas, en el marco de una ola de ventas de bonos argentinos, que recién se tomó un respiro este martes. Más allá de la volatilidad internacional, que también contribuyó a esas presiones, en la city ganan terreno las dudas sobre el programa financiero anunciado por Luis Caputo para 2027 a causa de la fuerte ralentización de las compras de divisas del BCRA, las recientes dificultades para colocar deuda en dólares en el mercado doméstico y el alejamiento de las chances de volver a emitir títulos en Wall Street.

Pero la suba del riesgo país también es reflejo del prisma electoral con el que ya empieza a actuar buena parte del círculo rojo, que ve cómo el dogmatismo presidencial se choca de frente con los propios datos oficiales y con un giro en las expectativas, incluso entre los grandes bancos internacionales. Por caso, tras el retroceso del PBI en el segundo trimestre y el desplome mensual del 2,9% (sin estacionalidad) en la actividad de julio, J.P. Morgan recortó del 2,7% al 1,5% su proyección de crecimiento para este año y se sumó a las voces que ya avizoran una recesión técnica cuando se confirmen los números del tercer trimestre.

Una actividad que no levanta cabeza pese a la pujanza de los sectores energético, minero y cerealero, sumada a la caída del empleo formal y el aumento de la pobreza, pone al menos en cuestión las chances electorales para un proyecto que el establishment quisiera ver revalidado en las urnas. Por eso, la caída del 5,9% que midió la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) en su índice de confianza en el Gobierno de septiembre no hizo más que abonar esas dudas.

En ese marco, pasado el mediodía de este miércoles se abrirá la agenda del coloquio con las palabras de apertura de Fabián Kon. Paneles, entrevistas, cenas y mucho pasilleo marcarán el pulso hasta que el viernes Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, realice el cierre institucional.