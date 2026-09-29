El dólar blue bajó por primera vez en siete ruedas, en línea con el retroceso del oficial

El paralelo retrocedió $5 hasta $1.560 para la venta, mientras el mayorista también cedió levemente. Así, la distancia entre ambas cotizaciones quedó en torno al 2,5%, en una rueda con movimientos acotados.

El paralelo cerró en $1.560, mientras el mayorista volvió a retroceder levemente.

El dólar blue operó este martes 29 de septiembre a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta , con una baja de $5 respecto de la jornada anterior, aunque se mantuvo cerca de los máximos nominales alcanzados durante las últimas ruedas. El movimiento acompañó parcialmente al dólar mayorista, que retrocedió $2,50 hasta $1.522 y acumuló su segunda caída consecutiva.

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De esta manera, la distancia entre ambas cotizaciones se mantuvo acotada, mientras el MEP se ubicó alrededor de $1.548. El CCL , en cambio, permaneció bastante más arriba, cerca de $1.616, una divergencia que muestra que la baja del blue no estuvo acompañada por una reducción generalizada de la demanda de cobertura en todos los segmentos cambiarios.

La estabilidad relativa del blue puede entenderse debido a que las expectativas de devaluación de corto plazo, que siguen contenidas. En este sentido, los futuros ubicaron al mayorista cerca de $1.525 para fines de septiembre y en torno a $1.607,50 para diciembre, lo que limita los incentivos a dolarizarse de manera inmediata.

Por otro lado, la baja de las tasas en pesos reduce gradualmente el atractivo del carry y representaría otra factor que puede impulsar una suba del tipo de cambio en las próximas jornadas. Con una TAMAR de 23,63% y una BADLAR que bajó abruptamente al 21,94%, el margen para permanecer en moneda local se vuelve algo más estrecho.

A esa tensión se suma una oferta de dólares menos holgada que meses atrás . En agosto, el flujo estuvo sostenido por las ventas del complejo oleaginoso y cerealero, los ingresos de energía y minería y, en menor medida, por colocaciones de deuda y otras entradas financieras.

Sin embargo, al mismo tiempo se mantuvo elevada la demanda privada de divisas y los bancos redujeron su aporte al mercado. En septiembre, esa combinación se reflejó en un menor margen para que el BCRA acumule reservas: compró a un ritmo promedio cercano a u$s12 millones diarios, frente a u$s38 millones en agosto.

En agosto, las personas humanas compraron netamente u$s3.366 millones, mientras el complejo oleaginoso y cerealero vendió u$s2.933 millones. Esa combinación de un menor premio por quedarse en pesos y una oferta neta de dólares más ajustada, no alcanzó todavía para disparar al blue, pero sí ayuda a explicar por qué se mantiene cerca de máximos aun cuando las expectativas de devaluación de corto plazo siguen relativamente moderadas.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 29 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.522 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 29 de septiembre

El dólar CCL cerró a $1.617,62 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 29 de septiembre

El dólar MEP cerró a $1.549,36 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 29 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 29 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.613,26, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 29 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s83.512, según Binance.