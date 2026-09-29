Pablo Quirno advirtió a Chile por Malvinas: "Esperamos que cumplan los tratados"

El canciller aseguró que la Argentina monitorea la ronda de negocios entre empresarios de las Islas Malvinas y Chile. Ratificó que el gobierno de José Kast se comprometió a respetar el reclamo argentino de soberanía.

La Cancillería sigue de cerca la actividad en Punta Arenas. Quirno afirmó que la Argentina espera que Chile cumpla los tratados y descartó poner en duda los compromisos asumidos por ambos gobiernos.

La Argentina puso bajo la lupa la ronda de negocios entre empresarios de las Islas Malvinas y Chile . El canciller Pablo Quirno advirtió al gobierno de José Kast que espera que cumpla los acuerdos vigentes, ratificó que la administración trasandina se comprometió a respetar el reclamo argentino de soberanía y aseguró que la Cancillería monitorea la actividad en Punta Arenas.

Quirno envió un mensaje al gobierno de José Kast tras la reunión de empresarios de las Islas Malvinas en Punta Arenas. “Esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos” , afirmó, al referirse a los acuerdos vigentes entre ambos países y al respaldo chileno al reclamo argentino por la soberanía del archipiélago.

En declaraciones a Radio La Red, el funcionario sostuvo que la relación con la administración chilena es “muy fluida” e “intensa”, y aseguró que existe un compromiso de continuar respetando la posición argentina en los distintos foros internacionales. En ese marco, remarcó que ambos gobiernos acordaron que Chile no brindará apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en las islas.

“Vamos a seguir monitoreando la situación” , advirtió Quirno, quien subrayó que la Argentina cuenta con acuerdos vigentes que espera que sean cumplidos. También recordó la reunión que mantuvieron Javier Milei y Kast el jueves 3 de septiembre y señaló que no tienen motivos para dudar de la palabra ni de los compromisos asumidos por ambos gobiernos.

El canciller buscó diferenciar la actividad empresarial de la posición oficial del gobierno chileno. Según planteó, lo ocurrido en Punta Arenas corresponde al ámbito del intendente de la ciudad y no al Gobierno nacional de Chile. “Actuaremos en la medida de nuestro espacio jurídico, legal y diplomático”, sostuvo.

Quirno ratificó, además, que la estrategia argentina para recuperar la soberanía de las Islas Malvinas seguirá siendo “pacífica y diplomática”. En ese sentido, afirmó que la Cancillería trabaja para reunir herramientas que permitan defender los intereses nacionales y evitar que países vecinos faciliten la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales en el archipiélago.

“Lo que estuvimos haciendo en todo este tiempo es nutrirnos de la mayor cantidad de herramientas para defender nuestros intereses en las Malvinas”, concluyó el funcionario, al insistir en la importancia de sostener el reclamo argentino y hacer cumplir los compromisos asumidos con Chile.

Qué es el corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas

La idea busca reconstruir un vínculo comercial que, según Radonich, existió durante décadas entre Magallanes y las islas. El jefe comunal explicó que buena parte del abastecimiento llega hoy desde Montevideo y que Punta Arenas busca recuperar ese mercado. Radonich aseguró que la naviera adquirió un buque nuevo para operar el servicio, que va a vestir bandera chilena. El primer viaje está previsto para noviembre.

Una delegación comercial de las islas llegó a Punta Arenas el 28 y 29 de septiembre para reunirse con proveedores locales. Para Argentina, el punto sensible no es solamente comercial. La ruta conecta un puerto continental con Puerto Stanley, en un territorio cuya soberanía reclama Buenos Aires y cuya administración ejerce el Reino Unido. Por eso, se cuestiona la iniciativa y se le reclaman medidas al Gobierno nacional.

El Gobierno busca evitar que Chile facilite la explotación de hidrocarburos y otros recursos en Malvinas. El canciller ratificó la estrategia diplomática y reclamó que se respeten los acuerdos bilaterales. ITP

Chile condiciona su apoyo a Argentina en la causa Malvinas: "Reino Unido ejerce la soberanía desde hace 200 años"

La relación entre Argentina y Chile volvió a quedar atravesada por la cuestión Malvinas luego de las declaraciones del ministro de Defensa trasandino, Fernando Barros Tocornal, quien respaldó el desarrollo de actividades comerciales entre Punta Arenas y las islas y calificó al Reino Unido como un “país amigo” que "ejerce soberanía en Malvinas hace 200 años".

Por otra parte, en las últimas horas el Gobierno del Reino Unido volvió a endurecer su posición frente al reclamo argentino por las Malvinas. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que la Argentina “no tiene la capacidad de tomar las islas” y sostuvo que su país sí cuenta con los recursos necesarios para defenderlas ante una eventual escalada militar. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el diario británico The Sun.

Barros Tocornal, ministro de Defensa de Chile. https://radio.uchile.cl/

Malvinas: las declaraciones del ministro de Defensa de Chile que incomodan a la Argentina

Los dichos del ministro chileno fueron durante una entrevista con Radio Polar, en Magallanes, en medio de la discusión por la apertura de una ruta marítima entre el sur de Chile y las Malvinas. “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland; pero hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía”, sostuvo Barros.

Y agregó que una eventual solución debe contemplar “la voluntad e interés de las personas involucradas” y alcanzarse por el camino de la paz. "Una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”, afirmó el titular de Defensa del gobierno de Antonio Kast.