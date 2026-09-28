Malvinas: el Gobierno inicia un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion + Agregar ámbito en









La Oficina del Presidente informó que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento previsto en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. También intimó al Reino Unido a frenar las actividades en un plazo de dos semanas.

El Gobierno cuestionó las actividades hidrocarburíferas británicas en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de recursos hidrocarburíferos en la zona de las Islas Malvinas. Según informó la Oficina del Presidente en un comunicado, la medida apunta específicamente al proyecto denominado Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

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Según el comunicado, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para iniciar el procedimiento contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo, de acuerdo con la posición oficial argentina, es impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos y evitar nuevas medidas que puedan profundizar la disputa.

El Gobierno le dio un plazo de dos semanas al Reino Unido Además del inicio del arbitraje, la Argentina intimó formalmente al Reino Unido a adoptar en un plazo de dos semanas las medidas necesarias para impedir el comienzo o la continuidad de las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

El comunicado advierte que, si el Reino Unido no cumple con ese requerimiento, la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales destinadas a preservar los derechos soberanos que reclama sobre su Plataforma Continental.

Para fundamentar su posición, el Gobierno citó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. También recordó que esa resolución instó a ambos países a buscar una solución mediante negociaciones.

La Casa Rosada mencionó además la Resolución 31/49, mediante la cual la Asamblea General pidió a la Argentina y al Reino Unido que se abstuvieran de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas. La denuncia contra Thales UK El comunicado incluyó además otro reclamo vinculado con las actividades británicas en la zona. El Gobierno informó que detectó operaciones de Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, realizadas con una aeronave con matrícula del Reino Unido y, según sostuvo, sin autorización de las autoridades argentinas. A partir de esa situación, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de las gestiones diplomáticas que considere necesarias. El Gobierno cerró el comunicado con la ratificación de su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y aseguró que continuará utilizando las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas disponibles para defender esa posición.