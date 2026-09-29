Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 29 de septiembre

El dólar mayorista comenzó la semana con una leve baja, para situarse en los $1.524,50, mientras que el minorista se ubicó en $1.545 en el Banco Nación (BNA). Por su parte el dólar blue subió y se vendió a $1.565.
Las acciones de Shein se desploman 10,7% y alcanzan un mínimo histórico tras un balance negativo
El valor de mercado del gigante digital se hundió hasta unos u$s17.000 millones, tras los u$s26.000 millones de su salida a bolsa. El factor Europa y las mayores regulaciones, aparecen cómo las claves luego de un balance que sembró dudas y alertas entre los inversores.