Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 29 de septiembre

El dólar mayorista comenzó la semana con una leve baja, para situarse en los $1.524,50, mientras que el minorista se ubicó en $1.545 en el Banco Nación (BNA). Por su parte el dólar blue subió y se vendió a $1.565.

Los bonos en dólares volvieron a caer en Wall Street, lo que incrementó la racha negativa y llevó al riesgo país a la zona de los 630 puntos básicos. La city ve dudas locales sobre el financiamiento y la acumulación de reservas, sumado a un contexto internacional adverso de tasas altas y volatilidad global. En ese marco, el S&P Merval en dólares se hundió casi 5%.

En ese contexto, este martes el INDEC informará sobre la Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del segundo trimestre.