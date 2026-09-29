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29 de septiembre 2026 - 08:43

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 29 de septiembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista comenzó la semana con una leve baja, para situarse en los $1.524,50, mientras que el minorista se ubicó en $1.545 en el Banco Nación (BNA). Por su parte el dólar blue subió y se vendió a $1.565.

Los bonos en dólares volvieron a caer en Wall Street, lo que incrementó la racha negativa y llevó al riesgo país a la zona de los 630 puntos básicos. La city ve dudas locales sobre el financiamiento y la acumulación de reservas, sumado a un contexto internacional adverso de tasas altas y volatilidad global. En ese marco, el S&P Merval en dólares se hundió casi 5%.

En ese contexto, este martes el INDEC informará sobre la Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del segundo trimestre.

Las acciones de Shein se desploman 10,7% y alcanzan un mínimo histórico tras un balance negativo

El valor de mercado del gigante digital se hundió hasta unos u$s17.000 millones, tras los u$s26.000 millones de su salida a bolsa. El factor Europa y las mayores regulaciones, aparecen cómo las claves luego de un balance que sembró dudas y alertas entre los inversores.

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Milei y un salvavidas a Eurnekian: los ADR se hundieron en Wall Street pero Corporación América subió un 9%

En una jornada negra para los activos argentinos, la compañía fundada por Eduardo Eurnekian fue la gran excepción: ganó cerca de u$s350 millones de valor bursátil luego de que el Gobierno extendiera la concesión de Aeropuertos Argentina. La decisión llega días después de que Ámbito revelara las objeciones de la AGN sobre la prórroga anterior. Javier Milei se excusó de intervenir por su relación profesional previa con Corporación América.

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Riesgo país cerca de los 630 puntos: hasta dónde puede subir y cuánto puede complicar al Gobierno

El riesgo país enciende alarmas en la city, donde los analistas ponen la lupa sobre los factores clave que marcarán su rumbo.

Por Solange Rial

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 29 de septiembre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.550,12 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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