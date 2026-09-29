El BCRA realizó la mayor compra del mes, pero las reservas cayeron por novena rueda consecutiva

La autoridad monetaria compró u$s70 millones en el mercado oficial y elevó el saldo mensual a u$s313 millones. Sin embargo, las reservas brutas bajaron u$s494 millones por pagos a organismos y movimientos de fin de mes, pese a la suba del oro.

El BCRA hizo la mayor compra de septiembre, pero las reservas volvieron a caer por pagos a organismos y movimientos de fin de mes.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a caer este martes 29 de septiembre y encadenaron su novena baja consecutiva , aun cuando la autoridad monetaria realizó la mayor compra diaria del mes y la suba del oro en la jornada. Así, el stock retrocedió u$s494 millones y cerró en u$s47.482 millones , por lo que profundizó el deterioro acumulado en la última parte de septiembre.

Según comentaron fuentes oficiales a Ámbito , la baja respondió en parte a pagos a organismos internacionales por alrededor de u$s140 millones . Además, el resto de la caída estuvo asociado al comienzo de los movimientos de fin de mes , que suelen revertirse el primer día hábil del mes siguiente. Por eso, el retroceso de las reservas se produjo pese al saldo comprador del BCRA en el mercado oficial y al aporte positivo del oro.

En la jornada, el BCRA compró u$s70 millones y elevó a u$s313 millones el saldo positivo del mes. A su vez, las compras de 2026 alcanzaron los u$s14.408 millones . La operación marcó un cambio frente a las ruedas previas, ya que la entidad explicó el 8% del volumen negociado en el mercado de cambios , una participación superior a la observada durante buena parte de septiembre.

Sin embargo, la mejora diaria no alcanzó para revertir la debilidad del programa de acumulación. El promedio de compras de septiembre subió a u$s15 millones por rueda , pero todavía quedó muy por debajo de los u$s38 millones de agosto, los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Así, el Central logró una compra relevante, aunque dentro de un mes que siguió mostrando una absorción reducida frente a los registros previos.

La caída del stock volvió a mostrar que las compras en el mercado oficial no explican por sí solas la variación diaria de las reservas. En esta rueda, el oro subió 1%, aunque los pagos a organismos y los movimientos de cierre de mes pesaron más sobre el resultado final. En paralelo, el dólar global avanzó 0,22%, mientras que el euro bajó 0,30% y la libra cayó 0,22%. En cambio, el yuan se apreció 0,10% y el yen quedó prácticamente estable frente a la divisa estadounidense.

El menor ritmo de acumulación de septiembre se puede entender mejor cuando se mira la dinámica que ya mostraba el balance cambiario de agosto. En ese mes, el BCRA todavía logró comprar u$s770 millones y las reservas subieron u$s660 millones, pero el resultado no respondió solo a la intervención oficial, sino también a una valuación positiva de activos y a ingresos por títulos de deuda. Al mismo tiempo, esa mejora fue parcialmente compensada por pagos al FMI y a otros organismos, por lo que el stock ya dependía de una combinación de flujos financieros, precios de activos y vencimientos externos.

Ese antecedente ayuda a leer lo que ocurre ahora. En agosto, el agro siguió siendo un oferente relevante de divisas, con ventas netas por u$s2.933 millones del sector “Oleaginosas y Cereales”. Sin embargo, el mismo informe mostró una demanda privada elevada, ya que las personas humanas compraron neto u$s3.366 millones, principalmente por billetes, servicios y giros sin fines específicos. Por eso, la mejora puntual de la oferta en algunas ruedas no garantiza una acumulación equivalente para el BCRA si, al mismo tiempo, se sostiene una demanda alta de divisas y aparecen pagos que afectan el stock bruto.

El mayorista bajó por segunda rueda

En el mercado cambiario, el dólar mayorista volvió a retroceder y cerró en $1.513 para la compra y $1.522 para la venta, $2,50 por debajo del cierre anterior. La baja se dio en una rueda de alto volumen, en la que la cotización comenzó con presión compradora, pero luego corrigió por el incremento de la oferta en el segmento donde operan bancos y empresas.

El recorrido volvió a ser mixto. En las primeras operaciones, el mayorista tocó máximos de $1.526, un peso con cincuenta centavos por encima del cierre previo. Sin embargo, con el avance de la jornada, los ingresos desde el exterior ganaron intensidad y empujaron una corrección descendente. Hacia la última parte de la rueda, el tipo de cambio llegó a marcar mínimos de $1.521, aunque una leve recuperación posterior dejó el cierre en $1.522.

El volumen operado en contado fue de u$s846,3 millones, el segundo más alto de septiembre, mientras que en futuros se negociaron u$s1.772 millones. Así, en los dos primeros días de la semana, el mayorista acumuló una baja de $3,50, una corrección más marcada que el retroceso de $0,50 registrado en igual tramo de la semana anterior.

Dólares financieros, futuros y tasas

Entre los dólares alternativos, el MEP subió 0,20% hasta $1.549,36, mientras que el contado con liquidación bajó hasta $1.614,39. A su vez, el blue retrocedió hasta $1.560. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,50%, mientras que el canje se ubicó en 4,20%.

En futuros, la curva cerró mayormente en baja, con una variación promedio negativa de 0,16%. Octubre retrocedió 0,25%, noviembre también cayó 0,25% y diciembre bajó 0,24%, mientras que los contratos de 2027 mostraron movimientos acotados. La tasa implícita de octubre quedó en 1,68% mensual, equivalente a 20,11% anualizado.

En el mercado de dinero, la TAMAR bajó de 23,75% a 23,44%, mientras que la BADLAR retrocedió de 23% a 22,06%. Así, la rueda combinó mayor compra oficial, baja del mayorista, caída de futuros y tasas más flojas, aunque las reservas volvieron a cerrar en baja. Por eso, el dato de fondo siguió siendo la dificultad del BCRA para transformar la mejora puntual de la oferta en una recomposición sostenida del stock bruto.