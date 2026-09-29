Los bonos en dólares ensayan una recuperación después de que el riesgo país toque máximos en seis meses + Agregar ámbito en









La city ve dudas locales sobre el financiamiento y la acumulación de reservas, sumada a un contexto internacional adverso de tasas altas y volatilidad global.

Otra jornada donde los activos argentinos se someten a prueba.

Los bonos en dólares se recuperan en Wall Street luego de que el lunes el riesgo país saltara de forma intradiaria hasta máximos en el año, que luego con el fin de la rueda se fue moderando. Factores internacionales se juntaron con factores locales y el combo afectó el desempeño de la renta fija.

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En la jornada previa, la confianza en el Gobierno cayó a su nivel más bajo de la gestión y marcó una rueda de fuerte aversión al riesgo en el mercado local, en un contexto global que tampoco ayudó. "Los soberanos en dólares retrocedieron, con el tramo largo como el más castigado, y el riesgo país subió", recordaron desde Cohen Aliados Financieros.

En la licitación, el Tesoro renovó todo lo que vencía, pagando premio y sin estirar plazos. La curva en pesos cedió en los plazos largos, el tipo de cambio subió levemente y el Merval se desplomó. Adjudicó $ 8,62 billones frente a vencimientos por $ 8,61 billones, con un rollover de 100,1%, y convalidó tasas por encima del secundario, sobre todo en CER y TAMAR.

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