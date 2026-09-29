El peso de la deuda externa sobre el PBI se redujo al 42,75% en el segundo trimestre, mínimo desde inicios de 2025

El porcentaje se ubica lejos de los máximos registrados entre 2018 y 2021, pero bastante arriba de los mínimos de fines del kirchnerismo.

El pasivo con el FMI representa casi el 20% del total de la deuda externa.

El peso de la deuda externa sobre el Producto Bruto Interno (PBI) cedió al 42,75% en el segundo trimestre de 2026, el nivel más acotado desde el primer trimestre de 2025. La estabilidad en el tipo de cambio fue clave para explicar esta merma.

Este martes el INDEC informó que el stock de deuda externa bruta total, a valor nominal residual, alcanzó los u$s327.855 millones al 30 de junio. Esto representó un incremento de u$s4.724 millones (+1,5%) respecto del stock al 31 de marzo.

En el mismo período, el PBI medido en dólares avanzó 11,8% , según una estimación de Ámbito a partir de datos del INDEC sobre actividad económica y el valor promedio trimestral del tipo de cambio oficial mayorista (sin contemplar la evolución del "billete verde" en el mundo). El incremento tiene su raíz en la apreciación del valor del dólar en relación a la inflación del período.

Como resultado, la participación de la deuda sobre el producto cayó del 47,10% al 42,75%. Para encontrar un porcentaje inferior hay que remontarse a los primeros tres meses de 2025 (41,72%).

El número se ubica bastante por debajo del casi 58% que se llegó a observar a fines de 2023 y de los valores de entre 2018 y 2021, cuando se llegó a promediar un 65%. Por el contrario, permanece muy por encima de los números de finales del kirchnerismo, cuando el peso era menor al 30%.

Según el informe publicado en esta jornada por el INDEC, el aumento de la deuda a valor nominal se originó, principalmente, por el incremento del endeudamiento del gobierno general en u$s6.534 millones y, en mucha menor medida, de los bancos. En sentido contrario, se redujo el endeudamiento del BCRA, las sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro, así como el de otras sociedades financieras.

El 98% de la deuda externa corresponde a pasivos en moneda extranjera. Asimismo, el 76% es pasivo de largo plazo.

Por otra parte, casi un tercio de esa deuda es con organismos internacionales. Representa un total de u$s97.572 millones, de los cuales u$s57.705 millones son del FMI (el 18,4% del total de deuda externa), u$s18.806 millones del BID y u$s12.273 millones del BIRF.