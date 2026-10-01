Javier Milei y Emmanuel Macron mantuvieron una bilateral: los detalles y el encuentro posterior donde se habló del ajuste

Ambos mandatarios se reunieron en el Palacio del Elíseo. Luego hubo un encuentro con empresarios y gobernadores. Se habló de cómo mantener el superávit en las cuentas públicas,

El presidente Javier Milei fue recibido este jueves por su par francés, Emmanuel Macron , en el Palacio del Elíseo, en París, en el marco de su visita oficial a Francia. Del encuentro participó una comitiva argentina integrada por 13 gobernadores , funcionarios nacionales y empresarios.

La cita estuvo protagonizada por ambos mandatarios, la primera dama francesa, Brigitte Macron, y la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Duró alrededor de cuarenta minutos y, según explican fuentes oficiales, la semana de Argentina en París estuvo en el centro de la escena, sobre todo por las inversiones en materia de energía que se anunciaron durante la jornada. También hubo tiempo para conversar sobre inteligencia artificial.

Tras la bilateral, empresarios argentinos presentes en el cocktail de bienvenida y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) participaron junto a gobernadores de un atardecer en el Elíseo con autoridades y representantes del sector privado francés.

“Antelo, por ejemplo, contó un poco su historia con Francia y Argentina. También habló Migoya, que fue como compartir un poco la fraternidad entre ambos países”, explican quienes asistieron al evento.

Ambas partes escucharon al presidente francés compartir un discurso oficial y pasaron a una ronda de preguntas, un ping pong que llevó a responder entre cuatro y cinco de cada lado.

El principal interrogante, cuentan fuentes oficiales, se vinculó con el mantenimiento de las cuentas superavitarias en Argentina, y “el tema del ajuste” que a los franceses “les preocupa mucho”.

Las dudas aparecen en un momento donde el gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu aprobó este jueves en el Consejo de Ministros su proyecto de ley de Finanzas (PLF) y de financiamiento de la Seguridad Social (PLFSS) para 2027. El documento exige un recorte de 54.000 millones de euros, con el objetivo de reducir el déficit público al 5% del PBI, frente al 5,4% previsto para 2026, ampliamente superior al 3% fijado por las normas europeas.

Tanto sindicatos como empleados públicos y la fuerza opositora ya comenzaron a expresar su disconformidad contra el impacto del recorte presupuestario a través de diversas manifestaciones en distintos puntos de París, nucleando a casi 300 mil manifestantes, a siete meses para las elecciones presidenciales.

El compromiso entre Macron y Milei, inicialmente clasificado como “reunión privada” y un día después como bilateral oficial, es, ante todo, “una visita argentina” en el marco del evento de gobierno, según le dijo un portavoz oficial al medio francés HuffPost.

Es que el Palacio del Elíseo no soslaya la dimensión política de la visita de Milei a Francia. La máxima institución, según cuenta el medio, reconoce al menos “diferentes motivaciones políticas” entre los líderes nacionales, al tiempo que pone en valor el desempeño de la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas (ONU), luego de que Milei la definiera como una “institución fosilizada” y afirmara que Europa “se hunde”.

El mandatario argentino, quién también reconoce diferencias ideológicas con Macron, lo identificó a su par como un “amigo” y destacó su papel durante las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, la relación para Francia también se torna relevante en términos estratégicos, económicos y comerciales.

De esta forma, lo confirmó Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la energética TotalEnergies, quién comunicó una cartera de proyectos por casi u$s10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo en el país.

Lo mismo por parte de Eramet, la minera francesa que planea presentarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para una primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones.

La compañía aseguró, tras un encuentro entre Christel Bories, CEO de la empresa, y el Presidente de la Nación, que reafirma su compromiso a largo plazo con Argentina con una posible inversión adicional de unos u$s350 millones en la provincia de Salta, sujeta a la decisión final de inversión.

La agenda del viernes en París

Este viernes comenzará el tercer y último día de lo que el Gobierno definió como el “road show” más importante de la gestión con dos eventos en simultáneo: el primero dedicado a Tecnología e Inteligencia Artificial, que inagurará el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger a las 9 am (4 am hora Argentina) en la Embajada Argentina en Francia, y lo acompañará Migoya, Mingpo Cai (Cathay Capital), Ismaël Emelien (Zoi) y Mindlin (Pampa Energía).

En representación del sector público será el tiempo de Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, que encabezará un panel sobre sectores estratégicos, tecnología e inversiones una hora más tarde.

Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía (IEA) será la sede de una mesa de alto nivel para discutir tendencias globales en energía y minería y oportunidades para Argentina. Además, la jornada culminará con la premiación a Milei como uno de los economistas más influyentes del mundo, según el París Economic Forum.