Patricia Bullrich sobre la reforma previsional: "Hay que hacer un sistema donde ya no dependa más la seguridad social de la empleabilidad" + Agregar ámbito en









La senadora de La Libertad Avanza habló de la situación del sistema previsional argentino. Las propuestas fueron recibidas entre aplausos en un auditorio lleno para escuchar a la funcionaria.

Archivo. En su exposición, Bullrich propuso profundas reformas al sistema provisional.

Frente a empresarios en el marco de la segunda jornada de la 62° edición del coloquio IDEA, la senadora Patricia Bullrich cuestionó el funcionamiento del sistema previsional argentino y planteó modificar el esquema de financiamiento actual de las jubilaciones: "Hay que hacer un sistema donde ya no dependa más la seguridad social de la empleabilidad, sino que dependa de la capacidad de tomar una parte de los impuestos generales y después una parte de un ahorro, que puede ir por un convenio colectivo de trabajo", propuso.

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"Nosotros tenemos un sistema previsional basado en un modelo de pleno empleo y de formalidad. ¿Qué te pasa hoy? Hoy tenés a 6.000.000 de trabajadores, en la formalidad, que están, de alguna manera, subsidiando un sistema previsional que no se puede bancar con los aportes patronales (...) Tenés entre un 41%/45% de informalidad, es decir, no aporte. Y tenés el aporte del estado, que le pago con impuestos del estado al trabajador del estado", analizó la senadora.

La propuesta de Bullrich sobre las jubilaciones A partir de ese diagnóstico, Bullrich sostuvo que es necesario "pensar fuera de la caja" y planteó eliminar los impuestos al trabajo: "¿Qué hay que hacer para mí? No hay que cobrar más impuestos al trabajo", explicó Bullrich en una propuesta que fue recibida en el auditorio con fuertes aplausos.

"En el salario, vos pagás 60% y el laburante 40%. Se dice que es salario diferido, bueno más o menos, no es tu salario diferido, porque tu salario diferido es solamente aquel que paga 40%, después se tiene que dividir en en este universo, va a cobrar una parte mucho menor. Entonces, vos tenés que tener una base que va a ir de impuestos generales, porque hoy el 70% de las jubilaciones en la Argentina se pagan con impuestos generales y nada más que el 30% recaudación de las mismas. El sistema no va más", aseguró.

Según explicó Bullrich, "el 70% de las jubilaciones en la Argentina se pagan con impuestos generales y el 30% recaudación de las mismas". Como alternativa, Bullrich propuso desvincular el financiamiento de la seguridad social de la cantidad de trabajadores formalizados y combinar recursos provenientes de impuestos generales con un mecanismo de ahorro.

"Si vos sacás los impuestos al trabajo, ¿quién es en blanco y quién es en negro? Se termina. Entonces, tenés un futuro en el que la persona tiene la previsibilidad de tener una parte que le va a pagar el estado por los impuestos que ha pagado durante su vida y el trabajo y el salario que ha tenido. Y la parte va a ser un ahorro que cada uno se va haciendo o de manera un poquito más compulsiva, como es ahora la ley laboral. Vos hoy en la ley laboral, cada trabajador pone un 1% para la cuenta del FAL". Para Bullrich llegó el fin de los sistemas previsionales "basados en el empleo y empleo fordista (...) Esa historia de que vos nacías en una empresa y morías en esa empresa, ese ese modelo laboral está desaparecido. Y ahora, con la inteligencia artificial, ni te cuento", sentenció. Por último la senadora sentenció: "Hay muchos cambios que necesitan reflexionar sobre un sistema previsional porque va a haber más gente grande, es muy importante cubrirlo totalmente nuevo. Pero no podemos seguir con un sistema previsional que lo único que reparte es una jubilación de pobreza. No podés sacar nada que no sea una jubilación de pobreza cuando vos tenés solo 6.000.000 bancando 20.000.000".