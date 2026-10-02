¿Cristina candidata?: el kirchnerismo se entusiasma con dictamen favorable de la ONU antes de la llegada del Papa

La defensa busca que el caso sea tratado en la próxima sesión del Comité de Derechos Humanos. La expectativa por una definición antes del arribo de León XIV. El impacto sobre la interna con Axel Kicillof y las negociaciones del peronismo rumbo a 2027.

Cristina espera que se revierta su condena y desliza deseos de postularse en 2027.

El 6 de noviembre , el Comité de Derechos Humanos de la ONU cerrará en Ginebra, Suiza, el 146° período de sesiones. A las 48 horas, el papa León XIV aterrizará en la Argentina para realizar una visita al país, donde cobrará vigencia el legado de Francisco.

Ambos eventos no tienen ninguna relación. Pero pueden estar atravesados por un hecho político: el eventual pronunciamiento del Comité de la ONU, en caso de avanzar en su tratamiento, respecto de la condena de Cristina Kirchner por la causa Vialidad , que los abogados de la expresidenta elevaron a la ONU .

La pena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario de la defensa y confirmara por unanimidad la sentencia del Tribunal Oral Federal 2. “La Corte ni siquiera trató el caso, simplemente se excusó de opinar sobre el tema y dejó como válida la decisión de un tribunal inferior”, expresaron.

En el kirchnerismo se entusiasman con que la presentación a cargo de los letrados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego llegue a buen puerto en el Comité de Ginebra. “ Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité ”, confirmó Valim a Reuters. “Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”, agregó el abogado, quien también integró el equipo que impulsó la revisión del caso de Luiz Inácio Lula da Silva ante ese organismo internacional. No obstante, aclaran que no hay seguridad: el Comité podría no tomar el caso en esta sesión.

En San José 1111 , donde la expresidenta cumple la detención domiciliaria, ponen distancia entre un posible pronunciamiento favorable y la visita del Papa, quien llegará en calidad de “jefe de Estado del Vaticano y no hará referencias políticas locales”. Pero reconocen, al mismo tiempo, que una definición a horas del arribo de León XIV tendrá peso simbólico , máxime por la cercanía del actual Sumo Pontífice con su antecesor, Jorge Bergoglio.

“Hay un mensaje en la elección de la agenda, como la visita a Don Orione, y el discurso estará basado en la doctrina social de la Iglesia, que es opuesta a las políticas de Milei”, señaló un importante dirigente kirchnerista sobre el trasfondo de la visita.

“Si el dictamen es favorable, empieza la campaña”, agregaron. Y discutirán, además, qué tan "no vinculante" es la decisión de la ONU. No obstante, el fiscal Diego Luciani, frente a todo el auditorio de IDEA en Mar del Plata, en uno de los paneles más aplaudidos del Coloquio, resaltó que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos "está firme". "Es un mensaje general para quienes ponen en duda el término jurídico", señalaron desde la ciudad balnearia.

Luciani fue categórico en IDEA respecto a la inhabilitación de Cristina Kirchner.

Candidaturas e internas

Como adelantó el fin de semana este medio, Cristina Kirchner tiene deseos de ser candidata en 2027. Luego lo postuló Máximo Kirchner en una entrevista en streaming: “Tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas que entienden que ella puede ser nuevamente”.

Las declaraciones hicieron ruido en la interna del peronismo, aunque dirigentes cercanos a la expresidenta señalaron que Cristina Kirchner “va a la ONU para resolver la cuestión de fondo, ligada a su condena y a su inhabilitación para ejercer cargos públicos”. Una forma de despejar que se trate de un tiro por elevación a Axel Kicillof, el gobernador bonaerense que, si bien no se postuló formalmente, ya se mueve como potencial candidato del PJ.

Las diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro del mandatario y La Cámpora son inocultables, y la tensión entre ambos espacios sigue creciendo por la “no visita” de Kicillof a Cristina Kirchner durante su detención domiciliaria. Una novela que lleva meses y que tiene condimientos no solo políticos.

“Cristina quiere ganar. Si no es ella, va a apoyar al candidato que tenga mejores posibilidades de vencer a Milei”, mencionaron desde el kirchnerismo.

Mientras el Gobierno aprovechó el Argentina Week de París para negociar con los gobernadores aliados —viajaron trece a Francia— la suspensión de las PASO, el PJ mira con preocupación un posible escenario sin primarias, que agregaría presión para alcanzar un acuerdo de unidad, con el objetivo evitar la atomización de la oferta electoral en 2027.

En ese sentido, distintos sondeos marcan una posible polarización del electorado y una “concordancia del 97% entre los votantes de Kicillof y de Cristina”. Así, consideran en La Cámpora que el gobernador bonaerense necesitará el aval de la titular del PJ nacional. Al mismo tiempo, reconocen que hoy Kicillof tiene buenos registros en las encuestas, de cara a una elección que, un año antes, en el kirchnerismo prevén con destino a balotaje.

Asimismo, observan que el bajo nivel de conocimiento en el electorado de exgobernadores como Sergio Uñac (quien se mostró el jueves en San Juan con Máximo) o Gerardo Zamora dificulta la construcción de una candidatura nacional de estos dirigentes. La duda, admiten, es qué hará Sergio Massa.

Uñac y Máximo, con guiños cruzados en San Juan.

El juego, además, incluye las definiciones en la provincia de Buenos Aires, donde cada espacio propone candidatos diferentes. Se trata de una negociación cruzada entre Nación y provincia que, según el kirchnerismo, tiene que resolverse de una sola vez.

Por caso, para la pelea bonaerense apuntan a dirigentes del núcleo duro, como la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, mientras que por el kicillofismo se anotan el jefe comunal platense Julio Alak, el ministro provincial Gabriel Katopodis o Jorge Ferraresi, exalcalde de Avellaneda.

La presentación ante la ONU

En el kirchnerismo creen que la Justicia argentina no volverá a tomar el caso aun si llegaran buenas noticias desde Ginebra. De confirmarse esa hipótesis, discutirán el carácter “no vinculante” de un potencial pronunciamiento favorable.

Aseguran en tribus K que hay tratados internacionales que avalarían una reapertura del caso en tribunales locales y que incluso habría presión sobre los jueces, en especial si participan en congresos y encuentros en el exterior.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 18 expertos independientes. Su función es supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. “Puede ser no vinculante en dictaduras o democracias débiles, no en Argentina”, expresaron.

Los abogados presentaron una adenda ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas basada en una serie de elementos. Entre ellos, denuncian actos de intimidación contra Cristina Kirchner. Señalan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes y publicaciones del presidente Javier Milei.

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Conferencia de prensa de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 15, 2026

En segundo lugar, incorporaron la auditoría de Specs Consultoría, que sostiene que el Grupo Austral, ligado a Lázaro Báez, no fue beneficiado por la obra pública y que la constructora IECSA, vinculada a la familia Macri, recibió más asignaciones.

Sobre esta base, la adenda reitera al Comité “la solicitud de suspensión de la inhabilitación política perpetua de CFK hasta que se adopte el dictamen sobre el fondo”.

No obstante, en el kirchnerismo aseguraron que la presentación apunta también a que se revisen las condiciones de la detención. Argumentan que el uso de la tobillera es excesivo, así como también el límite de seis visitas semanales, previa autorización de un juez. "La trataron como si fuera un asesino serial", manifestaron.

“Cristina está con ganas de ser candidata”, reiteraron. “Y si ella tiene ganas, está en todo su derecho de jugar”, concluyeron.