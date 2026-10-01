Dólar, riesgo país e inversiones: la mirada del CEO del Citi para la Argentina

“El año que viene vamos a tener una economía en crecimiento y un tipo de cambio estable”, afirmó Federico Elewaut, director general del banco en Argentina, en diálogo con Ámbito en el marco del Coloquio de IDEA.

En el marco del 62° Coloquio de IDEA , Federico Elewaut , CEO y director general de Citibank Argentina, se mostró optimista sobre las perspectivas económicas del país para el próximo año y sostuvo que el proceso de ordenamiento macroeconómico e inserción internacional es clave para mejorar la competitividad. Según planteó, la Argentina atraviesa una etapa de transición que no estará exenta de volatilidad, pero que puede sentar las bases para un ciclo de crecimiento de largo plazo.

El ejecutivo destacó que las inversiones llevan tiempo y que, entre el anuncio de un proyecto y su puesta en marcha, pueden pasar cuatro o cinco años. En ese sentido, remarcó que el financiamiento de obras de infraestructura, plantas industriales, gasoductos u oleoductos requiere estudios de factibilidad, contratación de proveedores y acceso a capital, por lo que los resultados no son inmediatos.

Sobre el riesgo país, Elewaut relativizó las subas recientes y las vinculó tanto con el contexto internacional como con la propia etapa de consolidación que atraviesa la Argentina. También consideró que el país volverá en algún momento al mercado internacional de deuda , aunque advirtió que, con bonos rindiendo por encima del 10%, hoy resulta más conveniente financiarse a través de organismos multilaterales.

Periodista: ¿Cuáles son las perspectivas que tienen para la Argentina para el año que viene?

Federico Elewaut: Con todo este proceso que estamos siguiendo de orden macroeconómico, de insertarnos al mundo, estamos optimistas con lo que se está haciendo. Esta inserción de la Argentina en el mundo es fundamental para hacer a la economía más competitiva y para que el país tenga un lugar mucho más preponderante del que tuvo en los últimos 50 años. Lógicamente, estamos súper optimistas y estamos ayudando en el financiamiento de todos estos proyectos a largo plazo. Toda esta transición no es una línea recta: siempre tenés subidas y bajadas. El riesgo país hace un tiempo estaba en 400 y ahora está en 600. Entonces vas teniendo estos ups and downs, pero son normales. El año que viene vamos a tener una economía en crecimiento, tres años de crecimiento en la Argentina. El tipo de cambio lo vamos a tener estable. Eso es lo que estamos viendo para el año que viene. Es un año de transición para consolidar un proceso de largo plazo que vamos a necesitar llevar adelante para mirar la Argentina de acá a 10 o 20 años, con todas estas inversiones que se están haciendo, que son a larguísimo plazo.

P.: ¿Cómo ves el proceso de llegada de inversiones?

F.E.: Creo que hemos madurado como país y que ya reconocemos que el orden macroeconómico es fundamental para que la Argentina sea otra, para que a la gente le vaya bien y para que se pueda generar empleo en el tiempo. Esto no es una receta argentina. Todos los países exitosos en el mundo pasaron por acá. Países que en algún momento tenían más inflación atravesaron estos procesos. No hay país al que le vaya bien, que tenga un PIB per cápita alto y una pobreza baja, que no tenga orden macroeconómico. Esa es la base de todo proceso. Las inversiones van llevando su tiempo, porque cuando tomás la decisión de hacer una inversión tenés que hacer todos los estudios de factibilidad, contratar proveedores y conseguir financiamiento. Todo lleva mucho tiempo. Por eso, cuando anunciás una inversión, hasta que termina produciendo una planta, o hasta que un gasoducto o un oleoducto termina sacando petróleo o gas por el otro lado, te lleva cuatro o cinco años. Es normal.

P.: ¿Por qué creés que no está bajando el riesgo país?

F.E.: También estamos en una coyuntura internacional en la que la suba de la tasa de interés metió volatilidad en el mundo. Como nosotros todavía no estamos consolidados en el proceso, sino que lo estamos transitando, lógicamente hay más volatilidad en países como el nuestro.

P.: ¿No ves ruido político interno en eso?

F.E.: No, creo que es normal en estos procesos. Como te dije, cuando vas hacia un crecimiento, no ves una línea recta. Vas viendo subidas y bajadas. Lo importante es la tendencia.

P.: ¿Ves a la Argentina saliendo al mercado internacional?

F.E.: En algún momento va a salir la Argentina al mercado internacional. No sabemos aún cuándo.

P.: ¿Hoy no parece conveniente?

F.E.: Hoy los bonos argentinos rinden arriba del 10%. No tiene mucho sentido. La Argentina tiene que poder endeudarse a tasas mucho más bajas que esas y hoy tiene acceso a tasas más bajas con otros mecanismos, como los multilaterales. Entonces tiene mucho más sentido financiarse mucho más barato que en el mercado internacional, con las tasas que hoy podría conseguir.