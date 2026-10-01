El dólar blue comenzó el mes en baja, mientras la brecha con el oficial cayó a mínimos de un mes + Agregar ámbito en









El paralelo terminó en $1.555 para la venta, mientras el mayorista avanzó con fuerza hasta $1.524,50. Así, la distancia entre ambas cotizaciones se redujo al 2% en el arranque de octubre.

El paralelo cerró en $1.555, mientras el mayorista terminó en $1.524,5.

El dólar blue cerró este jueves 1 de octubre a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con una baja de $5 o 0,32%, mientras el mercado oficial se movió en sentido contrario. El dólar mayorista saltó $7,50 hasta $1.524,50, su mayor avance diario en más de un mes, y recuperó toda la caída de la jornada anterior.

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De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió hasta el 2%, su nivel más bajo en casi un mes. El movimiento del oficial se produjo, además, en una rueda adversa para las monedas emergentes, con el DXY en alza y una depreciación superior al 1% del real brasileño, aunque con un volumen de contado de apenas u$s423 millones, por debajo del promedio de septiembre.

La dinámica del comienzo de octubre combina, por ahora, expectativas cambiarias relativamente contenidas con una oferta de divisas que podría perder parte del respaldo observado el mes pasado. En septiembre, el agro liquidó u$s3.228 millones, un 17% más que en agosto, pero el sector entra ahora en una etapa estacionalmente menos favorable, mientras continúan la demanda por importaciones, atesoramiento y giro de utilidades.

Al mismo tiempo, las tasas en pesos siguen ofreciendo cierto sostén. La TAMAR ronda el 23,6% TNA y el Tesoro renovó el 100% de los vencimientos en su última licitación, evitando una liberación adicional de liquidez. Sin embargo, la demanda de cobertura no desapareció, como mostró la última colocación de instrumentos dollar-linked, por lo que el equilibrio dependerá de cuánto se reduzca la oferta de dólares y de si el rendimiento en pesos continúa compensando la depreciación esperada.

En ese marco, la baja del blue frente al salto del mayorista sugiere, por ahora, una convergencia entre cotizaciones más que una dolarización generalizada de las carteras.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 1 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.524,5 para la venta. Valor del CCL hoy, jueves 1 de octubre El dólar CCL cerró a $1.623,14 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.5%. Valor del dólar MEP hoy, jueves 1 de octubre El dólar MEP cerró a $1.551,8 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 1 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 1 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.618,61, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 1 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s84.628, según Binance.